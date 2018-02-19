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МВФ выдвинул жесткое требование Украине
МВФ настаивает на безотлагательном рассмотрении Верховной Радой Украины внесенного президентом Украины Петром Порошенко законопроекта об антикоррупционном суде.
Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман отметил, что команда в составе нескольких экспертов МВФ посетила Киев в период с 12 по 16 февраля для обсуждения некоторых технических аспектов предусмотренных программой реформ, отдельно выделив, в частности, проект законодательства о антикоррупционном суде.
Он добавил: «Сейчас важно, чтобы власть Украины обеспечила безотлагательное рассмотрение, в соответствии с парламентскими процедурами, законопроекта об антикоррупционном суде».
Люнгман подчеркнул, что при рассмотрении указанного законопроекта парламент должен учесть все поправки, необходимые для приведения окончательного текста закона в полное соответствие с предусмотренными программой (финансирования от МВФ-ред.) обязательствами и рекомендациями Венецианской комиссии Совета Европы.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, МВФ, требование
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