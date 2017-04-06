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Украина пообещала МВФ больше проверять и штрафовать малый бизнес
Украина обязалась перед Международным валютным фондом усилить требования к режиму упрощенного налогообложения. Об этом говорится в меморандуме Украины и МВФ, обнародованном на сайте Министерства финансов, передает Хвиля.
«Мы значительно усилим требования к режиму упрощенного налогообложения, который создает существенный пробел в нашей системе налогообложения, с 1 января 2018 года», — говорится в документе.
Украина также обязалась воздерживаться от введения льготного налогообложения — за исключением местных налогов на имущество — для компаний, работающих в индустриальных зонах.
«Для того чтобы мы эффективно проводили гармонизации учета и платежей единого соцвзноса и налога на доходы физлиц, мы представим в Верховную Раду проекты законов для принятия до конца апреля 2017 года», — отмечается в меморандуме.
«Мы легализуем добычу янтаря и азартные игры, что будет способствовать дополнительным поступлениям в бюджет, не позже чем в 2018 году «, — сообщается в документе.
«Для уменьшения рисков того, что повышение «минималки» приведет к дальнейшему оттоку из официального сектора, особенно молодых и неквалифицированных работников, увеличивая таким образом объемы теневой экономики, мы ускорим реформу администрирования налогов, включая усиление требований к режиму упрощенного налогообложения и отмены моратория на проведение налоговых аудитов и трудовых проверок малых предприятий, увеличение штрафов за неофициальное трудоустройство и усиление качества проверок», — говорится в меморандуме.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, бизнес, штраф, МВФ
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