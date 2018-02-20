В Украине разворовали грант ЕС на модернизацию пропускных пунктов

20.02.2018 16:00

Евросоюз закрывает программу модернизации контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной из-за провала сроков сдачи объектов, Киеву придется вернуть порядка 30 млн евро, выделенных европейскими партнерами на эти цели. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в госаппарате Украины, передает economy.apostrophe.ua.

Проект был запущен в 2014 году и предусматривал модернизацию шести украинских контрольно-пропускных пунктов на границе между Украиной и странами ЕС: Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией. Его реализация должна была сократить сроки пересечения границы и упростить процесс прохождение таможенных процедур.

Однако проекты сорваны "после ряда задержек, ошибок и перерасхода средств с участием местных чиновников и подрядчиков", следует из переписки между украинскими ведомствами, а также между Еврокомиссией и украинскими чиновниками.

"После проведения оценки мы пришли к выводу, что проекты не могут быть завершены в срок. В настоящее время 6 проектов закрываются, а неизрасходованные деньги возмещаются", - сказал представитель ЕС, пожелавший остаться неназванным.

Отмечается, что по состоянию на конец 2017 года ни один из шести проектов контрольно-пропускных пунктов не был завершен. На этот проект ЕС выделял 29,2 млн евро ($36 млн).