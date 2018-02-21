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Границы закрываются: ЕС жестко накажет Украину
Европейский Союз решил остановить работу над проектом модернизации пограничных контрольно-пропускных пунктов с Украиной
Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на свои источники в ЕС.
Проект по модернизации шести украинских КПП на восточной границе Евросоюза основали в 2014 году. Его главной целью была интеграция украинской экономики с соседними странами, входящими в ЕС, – Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией. Для этого планировалось построить или модернизировать контрольные пункты на границах с указанными странами.
Ожидалось также, что модернизация сократит время пересечения границы и усовершенствует таможенные процедуры.
К концу прошлого года не удалось завершить ни один из шести проектов, несмотря на то, что ЕС выделил на их реализацию 29,2 млн евро.
Агентство сообщает, что проект закрыли вследствие ряда задержек, ошибок и перерасхода средств с участием местных чиновников и подрядчиков.
Представитель ЕС в комментарии Reuters отметил, что Украина не смогла вовремя завершить работу над проектами.
“После нашей оценки мы пришли к выводу, что проекты не могут быть завершены вовремя. Шесть проектов сейчас готовятся к закрытию, а неиспользованные деньги вернутся”, – заявил он.
“Люди разгневаны из-за отсутствия реформ, особенно в борьбе с коррупцией“, – подчеркнул он, при этом заверив, что Евросоюз продолжит оказывать поддержку Украине.
По словам бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, проекты контрольных пунктов сложно реализовать из-за того, что в Украине иногда невозможно обеспечить необходимое софинансирование.
По данным агентства, крупнейший контракт на два КПП достался компании “Энергомонтажвентиляция”, которая занимается установкой вентиляционных агрегатов и никогда не получала государственные тендеры на строительство.
Напомним, председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время встречи с экспертами МВФ анонсировал принятие многострадального закона об Антикоррупционном суде до мая 2017 года
Источник: https://politeka.net с ссылкой на Reuters
Теги: Украина, Донбасс, Европейский союз, граница
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