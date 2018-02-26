Война закрыла свет: Безсмертный указал на колоссальную опасность для мира из-за Донбасса

26.02.2018 17:40

Вооруженный конфликт на Донбассе оказывает влияние на ситуацию с безопасностью в Европе и в целом мире.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал политик и дипломат, бывший представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный.

По словам дипломата, политическое руководство европейских стран до конца не представляют реальную картину проблем, связанных с безопасностью Украины и Европы.

"Почему есть такое непонимание? Потому что мир, оправившись после Второй мировой войны, начал чувствовать покой. Вместе с тем, нынешняя война закрыла свет и перспективу. Прежде всего, нужно объяснить, что она несет в себе колоссальную опасность, которая тиражируется на центральноевропейский регион, на евразийский континент, на весь мир. Зачем это делать? Чтобы перейти к следующей фазе - серьезно начать работать над вопросами безопасности", - пояснил Бессмертный.

Источник: https://from-ua.com