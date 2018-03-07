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Доступные лекарства: перечень бесплатных препаратов увеличился вдвое

07.03.2018 18:20
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Доступные лекарства: перечень бесплатных препаратов увеличился вдвое

С начала действия программы "Доступные лекарства" перечень препаратов, которые предоставляются украинцам бесплатно, увеличился вдвое. Об этом во время селекторного совещания по выполнению правительственной программы "Доступные лекарства" и проведению вакцинации населения сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает Сегодня.

"С 22 января 2018 года уже действует новый перечень препаратов, и в состав программы входят 239 препаратов, из которых 47 являются полностью бесплатными для граждан. То есть на более чем 80 препаратов расширилась программа в течение срока ее действия и вдвое с начала действия программы увеличился перечень бесплатных лекарств, предоставляемых украинцам", – сказал он.

Как добавил Розенко, в начале действия программы количество аптек, участвовавших в программе, достигало 4 тысяч, сейчас в программе участвуют 7 тысяч аптек.

"То есть доступные лекарства становятся еще более доступными для граждан. С начала действия программы более 20 млн украинцев воспользовались программой "Доступные лекарства", – подчеркнул вице-премьер-министр.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, бесплатно, лекарства
 
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