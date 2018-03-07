Порошенко предупредил о вероятности вмешательства РФ в украинские выборы

07.03.2018 08:23

Гарант Конституции Украины Петр Порошенко подчеркнул существование опасности вмешательства Российской Федерации в выборы Украины, причем вероятность этого достаточно высока. Как информирует replyua.net, в пресс-службе президента Украины говорится, что об этом глава государства заявил в интервью Financial Times.



Порошенко заявил: «Я стараюсь защитить Украину от опасностей гибридной войны, которая включает систему их фейковых новостей, с использованием социальных сетей». При этом он выразил надежду, что наша страна переймет опыт немецкого и французского законодательства о противодействии фальшивым новостям. Гарант конституции отметил: «Мы имеем абсолютно широкий спектр опасностей из России, начиная с того, что мы остановили более 400 террористических атак тренировочного лагеря в Российской Федерации. Все должны понимать, что это не замороженный конфликт. Это настоящая горячая война. На нас нападают каждый день. Они используют снайперов и пытаются убить наших солдат. Это совершенно безумное поведение».



Важно также сказать, что Порошенко заявил: «Они используют огромную армию провокаторов и агентов в социальных сетях». Украинский лидер напомнил, что именно поэтому, в Украине прекращена деятельность российского телевещания и российских социальных медиа: «потому, что они используют их для пропагандистской войны».