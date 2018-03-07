- В Кабмине рассказали, когда военные получат повышенные пенсии11:40
- Мощный шторм сдул Эйфелеву башню, появилось видео11:25
- Платить будут все: владельцев авто но еврономерах ждет болезненный удар11:10
- Журналист: Большой войны на Донбассе избежать не удастся10:55
- Боевики ОРЛО заставляют получать «паспорта ЛНР» при покупке недвижимости10:40
- Ситуация на КПВВ: со стороны «Марьинки» нет очередей10:17
- В полной боевой готовности: в АТО ждут провокации боевиков10:12
- В Украине ответили Собчак, что нужно для того, чтобы попасть в аннексированный Крым09:50
- Собчак просит разрешения на поездку в Крым у украинского посольства09:33
- Доживут только самые стойкие: украинцам объяснили, когда перестанет дорожать свет08:50
Порошенко предупредил о вероятности вмешательства РФ в украинские выборы
Гарант Конституции Украины Петр Порошенко подчеркнул существование опасности вмешательства Российской Федерации в выборы Украины, причем вероятность этого достаточно высока. Как информирует replyua.net, в пресс-службе президента Украины говорится, что об этом глава государства заявил в интервью Financial Times.
Порошенко заявил: «Я стараюсь защитить Украину от опасностей гибридной войны, которая включает систему их фейковых новостей, с использованием социальных сетей». При этом он выразил надежду, что наша страна переймет опыт немецкого и французского законодательства о противодействии фальшивым новостям. Гарант конституции отметил: «Мы имеем абсолютно широкий спектр опасностей из России, начиная с того, что мы остановили более 400 террористических атак тренировочного лагеря в Российской Федерации. Все должны понимать, что это не замороженный конфликт. Это настоящая горячая война. На нас нападают каждый день. Они используют снайперов и пытаются убить наших солдат. Это совершенно безумное поведение».
Важно также сказать, что Порошенко заявил: «Они используют огромную армию провокаторов и агентов в социальных сетях». Украинский лидер напомнил, что именно поэтому, в Украине прекращена деятельность российского телевещания и российских социальных медиа: «потому, что они используют их для пропагандистской войны».
Теги: Россия, Донбасс, выборы президента, Порошенко
- У Туки назвали дату, когда Россия "уйдет" с Донбасса
- Отказаться от евро: Ле Пен шокировала очередным заявлением
- Перед выборами появился прогноз, чего ждать украинцам от политиков в 2018 году. ВИДЕО
- Фотособытия недели (5 - 11 марта). Весенняя перезагрузка
- Президентские выборы в РФ заменят опросом
- Макаревич высмеял власть
- Донецк заполонили проукраинские листовки10:30
- Ситуация на КПВВ: со стороны «Марьинки» нет очередей10:17
- В полной боевой готовности: в АТО ждут провокации боевиков10:12
- Боевики вновь сорвали перемирие21:50
- Украинская сторона передала ОРДО тело бойца «ДНР»21:32
- Большинство переселенцев никогда не вернутся и не будут восстанавливать Донбасс21:09
- На Донбассе за время конфликта перемирия объявлялись 12 раз20:48
- Боевики обстреляли Луганское из гранатометов несмотря на перемирие19:12
- Порошенко готов назначить командующего Объединенными силами и назначить дату старта операции на Донбассе18:49
- На Донбассе в районе линии фронта прогремел мощный взрыв: соцсети сообщают о крупной взрывной волне17:46
- В Кабмине рассказали, когда военные получат повышенные пенсии11:40
- Мощный шторм сдул Эйфелеву башню, появилось видео11:25
- Платить будут все: владельцев авто но еврономерах ждет болезненный удар11:10
- Журналист: Большой войны на Донбассе избежать не удастся10:55
- Боевики ОРЛО заставляют получать «паспорта ЛНР» при покупке недвижимости10:40
- Донецк заполонили проукраинские листовки10:30
- Ситуация на КПВВ: со стороны «Марьинки» нет очередей10:17
- В полной боевой готовности: в АТО ждут провокации боевиков10:12
- "Форма воды" оказался самым кассовым "лучшим фильмом" за пять лет10:00
- В Украине ответили Собчак, что нужно для того, чтобы попасть в аннексированный Крым09:50
- 10 советов невероятной весны09:00
- 5 вещей, которые забирают у нас энергию и силы08:10
- Медики объяснили, почему в чай и кофе лучше не добавлять сахар07:56
- 8 марта – праздник или нет?20:22
- Почему кошки «мнут» человека лапками перед сном?19:35
- Как самостоятельно распознать воспаление легких17:26
- Небесна сотня в труні перевернулася: легалізація «тітушок» обурила українців16:52
- Бойові дії на Донбасі можуть затягнутися до 2030 року – Арестович16:16
- Названы семь "золотых" правил хорошего зрения14:04
- Кому Жебривский «возвращает» Донбасс? ВИДЕО13:22
- В Донецк согнали бронетехнику
- Что боевики "ДНР" скрывают в Седово?
- Смертоносный эшелон пришел на Донбасс из РФ
- Светлодарская дуга: волонтер озадачил оккупантов Донбасса
- Рева рассказал о пенсиях для ВПЛ и жителей ОРДЛО
- Паника в рядах поклонников «ЛДНР»: Россия сворачивает «республики». «Лагеря построены»
- "Сепаратисты, я буду мстить каждому из вас…" - житель оккупированного Дебальцево поразил Сеть заявлением о реальной ситуации на Донбассе
- Жители Донецка наперебой обвиняют окружение Захарченко во вранье: недавний указ главаря "ДНР" вызвал ненависть донетчан
- В Краматорске порадуют переселенцев
- Украинцам снова пересчитают пенсии: кого коснутся изменения