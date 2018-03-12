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Начало недели будет теплым, - новый прогноз от синоптиков
12 марта, в понедельник, погоду в центральных, северных и западных областях Украины будет определять очень теплая масса, однако в этих регионах ожидаются небольшие дожди.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, в остальных областях в понедельник осадков не ожидается. Во всех регионах, за исключением юга, синоптики прогнозируют гололедицу. На западе воздух местами будет прогреваться до 10-14 градусов. На юге – до 8-10 градусов тепла, в остальных областях будет холоднее, - на востоке ожидается легкий минус и днем до нуля градусов. На севере – от 3 до 6 градусов тепла.
Во вторник, 13 марта, синоптики прогнозируют ночью на Правобережье, днем в северных, большинстве центральных и Одесской областях дожди, ночью они будут с мокрым снегом. Незначительно, на пару градусов, похолодает в западных областях, а также и на юге. В восточных регионах будет около нуля градусов, на севере – до 7 градусов со знаком плюс. В ночные часы легкие морозы синоптики прогнозируют только на востоке Украины.
Теги: Донбасс, потепление, прогноз погоды
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