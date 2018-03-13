Цены на продукты в Украине: что подорожало

13.03.2018 15:49

В Нацбанке объяснили, почему прогнозы по ценам вновь не оправдались.Инфляция в Украине в годовом измерении осталась выше, чем прогнозировал Национальный банк Украины (НБУ), передает segodnya.ua.

Как пояснили в Нацбанке, это связано с подорожанием сырых продуктов питания и топлива, то есть составляющих инфляции, на которые НБУ не в силах повлиять.

В пресс-службе Нацбанка напомнили, что в годовом изменении (по сравнению с февралем-2017) инфляция составила 14%.

"Фактическая инфляция в годовом измерении осталась несколько выше прогноза. К этому привело прежде всего более существенное, чем ожидалось, подорожание сырых продуктов питания и топлива", – отметили в Нацбанке.

Рост цен на сырые продукты питания в феврале замедлился до 22,9% г/г, однако, как и в январе, превысил прогноз. Цены на сырые продукты питания росли не так быстро, как в январе, благодаря менее значительному росту цен на мясо и молоко, что отражало динамику цен на них на мировых рынках.

"Однако замедление роста цен на мясо и молоко было не таким существенным, как прогнозировалось. Кроме того, сильнее ожиданий ускорился рост цен на фрукты, в том числе из-за повышения цен на бананы в результате снижения мирового урожая", – отметили в НБУ.

Кроме того, увеличились темпы роста цен на овощи борщового набора, прежде всего капусту, свеклу и морковь. Это произошло из-за падения предложения и больших объемов экспорта, пояснили в НБУ.

Зато существенно замедлился рост цен на тепличные овощи – огурцы, помидоры, перец и т.д. "Это объясняется как существенным укреплением гривни, так и увеличением объемов импорта", – уточнили в Нацбанке.

Темпы роста цен на топливо (21,9% г / г) практически не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, но были выше ожиданий из-за более высоких цены на нефть по сравнению с предположениями, заложенными в прогноз.

Как резюмировали в НБУ, в Украине сохраняется значительное инфляционное давление, хотя в феврале его усилению противодействовало укрепление гривни, которое продолжается и в первой половине марта.

Напомним, в Украине на конец 2018 года международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует инфляцию 9,1%. Кроме того, Fitch прогнозирует рост реального ВВП Украины в 2017 году на уровне 2% с дальнейшим ускорением до 3,2% в 2018 года.