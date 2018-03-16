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Циклон с Балкан мощно обрушится на Украину
Синоптики прогнозировали резкое ухудшение погоды в субботу, 17 марта, однако уже сегодня мощный циклон зашел в Украину, и первыми изменения в погоде почувствовали жители северных и западных регионов.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, мощный циклон, идущий с Балкан, накроет всю Украину уже завтра. Ожидаются значительное похолодание и сильные снегопады. По прогнозам синоптиков, местами температура будет опускаться до 16 градусов со знаком минус, и улучшение погодных условий ожидается не раньше середины следующей недели. Синоптики отметили, что только в южных областях будет сохраняться теплая погода, однако и здесь в ночные часы не исключены снегопады.
В середине следующей недели морозы должны отступить, однако, судя по прогнозам, настоящая весна придет в Украину нескоро. Воздух прогреется всего на несколько градусов, да и осадки не прекратятся. Как уверяют метеорологи, ничего страшного здесь нет – за последние десятилетия зима «сдвинулась» на один месяц.
Теги: Украина, Донбасс, погода, циклон
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