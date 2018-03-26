Погода на неделю: тепло и... дождь со снегом

26.03.2018 12:49

На этой рабочей неделе (26-30 марта) в Украине потеплеет, но местами ожидается выпадение осадков в виде дождя и дождя со снегом. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Во вторник, 27 марта, осадки пройдут по всей территории левобережной Украины.

На западе без осадков, температура днем 5-10 градусов тепла, ночью – до-1; на востоке – дождь, местами со снегом, днем от 3 до 9 градусов с отметкой плюс, ночью столбики термометра опустятся до -5 градусов. В центральной части осадки в виде дождя ожидаются в Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях, температура днем 3-8 градусов выше нуля. На севере дождь со снегом ожидается в Киевской, Черниговской и Сумской областях, дневная температура +1...+7. В южном регионе в этот день ожидается сухая погода, дневная температура до +15 градусов. В Киеве пройдет снег с дождем, днем +4...+6 градусов.

В среду, 28 марта, осадки пройдут в западных областях Украины, на остальной территории Украины будет сухо.

На западе пройдут дожди, днем 5-10 градусов тепла. На востоке ожидается сухая погода, днем от +2 до +9 градусов. В центральной также сухо, днем столбики термометра покажут 5-8 градусов выше нуля. На севере осадки в виде дождя со снегом пройдут в Черниговской области, на остальной территории – солнечно, дневная температура 2-7 градусов тепла. На юге будет солнечно и сухо, температура днем 5-12 с отметкой плюс. В Киеве будет сухо, днем +2...+4, ночью -1... +1 градус.

В четверг, 29 марта, будет солнечно на юге и востоке страны, на остальной территории – осадки в виде дождя.

На западе пройдут дожди, температура днем от 6 до 12 градусов тепла. На востоке преимущественно солнечно, только в Харьковской области пройдут дожди, дневная температура +7...+11 градусов. В центре осадки в виде дождя пройдут в Полтавской, Черкасской и Винницкой областях, температура днем 7-12 градусов тепла, ночью –1...+2. На севере пройдут дожди, местами ливни, температура днем от 3 до 8 градусов тепла, ночью до -4 градусов. На юге без осадков, дневная температура 11-14 градусов выше нуля. В Киеве пройдут дожди, днем 6-8 градусов тепла, ночью –1...+1 градус.

В пятницу, 30 марта, ожидается аналогичная погода.

На западе ожидаются ливни, температура днем 6-12 градусов тепла градусов, ночью столбики термометра опустятся до -1 градуса. На севере синоптики прогнозируют дожди, дневная температура 3-8 градусов выше нуля. На востоке дожди пройдут только в Харьковской области, на остальной территории области – сухо, дневная температура воздуха 8-13 градусов с отметкой плюс. В центральном регионе в Полтавской, Черкасской и Винницкой областях пройдут дожди, температура воздуха днем +7...+12 градусов. На юге без осадков, температура днем до +17 градусов. В Киеве в этот день ожидаются дожди, температура днем 6-8 градусов выше нуля.