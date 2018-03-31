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Декларации о доходах украинской власти: жена генпрокурора купила авто за 2,4 миллиона
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко за 2017 год получил 1 млн 302,1 тыс. грн доходов. Всё - в виде заработной платы. Об этом свидетельствуют данные его декларации, опубликованной на сайте Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).
Кроме своего основного дохода в виде зарплаты, Юрий Луценко также задекларировал два подарка в неденежной форме общей стоимостью в 289,3 тыс. грн.
Согласно декларации, на текущий момент на банковских счетах, принадлежащих главе ГПУ, хранятся 1 млн 331,8 тыс. грн, 2,9 тыс. евро и 11,4 тыс. долл. Еще 10 тыс. грн он хранит в виде наличных.
Жена генпрокурора Ирина Луценко задекларировала 240,5 тыс. грн заработной платы и 252,8 тыс. грн компенсации на ведение депутатской деятельности. На ее счетах - 2 тыс. долл., более 2,1 млн грн и 1,25 тыс. евро. Наличными она хранит 50 тыс. грн, 60 тыс. евро и 260 тыс. долл.
Юрий Луценко указал, что личного автотранспорта у него нет, он пользуется служебным автомобилем Toyota Camry 2013 года выпуска. А вот Ирина Луценко в минувшем году купила автомобиль - Mercedes-Benz 2017 года. Его стоимость оценивается в 2,4 млн грн.
Напомним, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман, согласно его декларации о доходах, заработал в прошлом году больше, чем президент Петр Порошенко.
А спикер украинского парламента Андрей Парубий рассказал о чердаке и квартирах.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов кроме денежных средств, авто и квартиры, задекларировал старинные церковные книги, картины, подсвечники и авторское право на ряд произведений
Теги: Украина, Луценко, доход, декларация, Генпрокуратура
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