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Декларации о доходах украинской власти: Гройсман обошел Порошенко
Глава украинского правительства Владимир Гройсман подал электронную декларацию за 2017 год. Общая сумма начисленного дохода составила более 17 млн грн, сообщает пресс-служба Кабинета министров.
Указывается, что доход главы Кабмина в прошлом году состоял из заработной платы - более 435 647 грн, доходов от предоставления недвижимого имущества (приобретенного до 2006 года) в аренду – 5,1 млн грн, отчуждения недвижимого имущества (земельного участка) – 8,7 млн грн и доходов от размещения средств на банковских счетах – 2,7 млн грн.
Как сообщает пресс-служба, в прошлом году не произошло существенных изменений в перечне недвижимого имущества, которое принадлежит Гройсману.
В 2016 году начисленный доход премьера составлял более 15 млн грн.
Отметим, что президент Украины Петр Порошенко задекларировал за 2017 год 16,3 млн гривен доходов. То есть, Гройсман его в этом смысле обошел.
Теги: Украина, доход, декларация, Гройсман
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