- Боевики обстреляли Талаковку, - ООС13:00
- Курс валют от НБУ: Гривне «сыграли на руку» выходные12:47
- Сегодня решится судьба Сущенко: каким и за что будет приговор узнику Кремля12:31
- Синоптик: «5 июня похолодает, Украину накроет циклон»12:15
- Украинцев ждет рост цен на мясные и молочные продукты11:55
- «Л/ДНР» отдыхают: жители Закарпатья отправились на слет футболистов-сепаратистов11:40
- Украинцев предупредили об опасных тенденциях в канун выборов10:48
- Оплачивать по-новому ЖКУ не придется: закон о «коммуналке» откладывается10:35
- «Попадание в голову» — снайпер ВСУ уничтожил боевика «ДНР»10:15
- Погода на июнь: украинцам грозит библейский потоп09:30
Сегодня решится судьба Сущенко: каким и за что будет приговор узнику Кремля
Сегодня, 4 июня, Московский городской суд огласит приговор украинскому журналисту Роману Сущенко
ФСБ обвиняет украинца в шпионаже, при этом обвинение хочет добиться для журналиста 14 лет лишения свободы.
«В понедельник, 4 июня, нас ждет тяжелый день», — сообщила дочь журналиста Юлия Сущенко.
На состоявшихся на прошлом заседании суда прениях сторон Сущенко в очередной раз назвал выдвинутые ему обвинения фальсифицированными.
Собственного корреспондента «Укринформа» во Франции Романа Сущенко с нарушением международных правил задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой (в России у него проживают родственники).
Уже 7 октября 2016 года РФ обвинила украинского журналиста в «шпионаже». В ФСБ заявили, что Сущенко якобы является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минобороны это обвинение опровергли.
28 мая во время своего «последнего слова» в Мосгорсуде Сущенко заявил, что он по-прежнему не признает вину и попросил вынести ему оправдательный приговор.
Сторона обвинения запросила для Сущенко 14 лет колонии строгого режима.
Заседание суда, на котором будет вынесен приговор, начнется 4 июня в 15:30.
Защита журналиста надеется, что после вынесения приговора появится возможность обмена Сущенко.
Тем временем украинские журналисты намерены поддержать своего коллегу. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Роман Цымбалюк.
«Надену сегодня вот эту майку. В 15.30 в Мосгорсуде огласят приговор Роману Сущенко. Гособвинитель запросил 14 лет из 20 возможных. Статья «шпионаж». Понятно, что надписи на одежде не смогут повлиять на исход дела, но так можно без слов сказать Роману, что его ждут дома», — написал он.
Напомним, 25 мая украинские активисты решили «поджечь» здание посольства Российской Федерации в Киеве, чтобы напомнить Кремлю о ситуации с политзаключенными.
Следует уточнить, что «поджог» здания был лишь его имитацией, с использованием изображений узников Кремля, которые сейчас незаконно удерживаются на территории России.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, суд, приговор, Кремль
- Президент уволил судью-взяточника из Донбасса
- Медведев рассказал в Донецке, что он думает о деле Тимошенко
- Мариупольскую "черную вдову" изолировали на 12 лет
- Прощай, мечта: Кличко лишили права баллотироваться в президенты
- Суд вынес приговор макеевчанину, напавшему на милиционера
- Милиционеров, устроивших камеру пыток в горотделе, посадили на четыре года
- Боевики обстреляли Талаковку, - ООС13:00
- «Попадание в голову» — снайпер ВСУ уничтожил боевика «ДНР»10:15
- Как российские войска воюют на Донбассе22:20
- Донбасские "республики" готовят к "закрытию" и новой волне войны?22:00
- Вернуть Донбасс: что такое переходное правосудие и зачем оно надо21:40
- Жители Донецкой области могут обращаться в консультационные бюро21:20
- Жебривский рассказал о новой бригаде: Это будут те, кто воевал с россиянами21:00
- Озвучены пугающие данные о российской военной технике на Донбассе20:40
- ВСУ законно идут вперед на Донбассе20:20
- На донбасском пункте пропуска возникли проблемы с документами20:00
- Стрельба в Берлинском соборе: ранен мужчина13:14
- Боевики обстреляли Талаковку, - ООС13:00
- Курс валют от НБУ: Гривне «сыграли на руку» выходные12:47
- Сегодня решится судьба Сущенко: каким и за что будет приговор узнику Кремля12:31
- Синоптик: «5 июня похолодает, Украину накроет циклон»12:15
- Украинцев ждет рост цен на мясные и молочные продукты11:55
- «Л/ДНР» отдыхают: жители Закарпатья отправились на слет футболистов-сепаратистов11:40
- Греческий ученый предсказал апокалипсис в 2018 году11:25
- В Испании впервые в истории премьер-министром стал атеист11:05
- Украинцев предупредили об опасных тенденциях в канун выборов10:48
- Как узнать свое предназначение по дате рождения09:57
- Как ухаживать за жирной кожей летом: убираем лишний блеск09:15
- Как номер квартиры влияет на жизнь. Счастливые номера квартир08:47
- Ученые нашли новый способ продлить жизнь08:25
- Донбасские "республики" готовят к "закрытию" и новой волне войны?22:00
- 10 примет об обручальном кольце21:25
- Эксперт рассказал, возможна ли большая война России против Украины20:49
- Почему Wi-Fi называют тихим убийцей19:50
- Колектори погрожують розбити голову об стіну. Що робити у таких випадках. ВІДЕО16:42
- Ударит не по-детски: Землю накроет пятидневная магнитная буря14:12
- Неподконтрольный Донбасс: в квартирах массово находят людей без признаков жизни
- Стало ясно, почему оккупированный Донбасс остался без топлива
- Фесенко сделал плохой прогноз для Донбасса
- Вся верхушка "ДНР" сбежала в Москву или сидит "на подвале" - громкие подробности
- Дом «главы». Что осталось от величия Плотницкого в Луганске
- Переселенец рассказал, где оккупанты Донбасса прячут "пропавших без вести"
- ВСУ законно идут вперед на Донбассе
- 10 примет об обручальном кольце
- Донбасские "республики" готовят к "закрытию" и новой волне войны?
- В "ДНР" появились предпосылки для "переворота"