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В Одесской области мужчина устроил стрельбу с егерем, пострадали три человека
В Одесской области местный житель открыл стрельбу из травматического пистолета в егеря, ранены три человека. Мужчина был задержан. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Инцидент произошел в Белгород-Днестровском районе.
"Предварительно установлено, что правонарушитель на автомобиле вместе со своей женой прибыл в сад. Мужчина с собой имел устройство для отстрела резиновыми пулями, с которым ходил по территории. К ним подошел егерь, представился и сообщил о запрете на охоту, что и стало основанием столкновения, в ходе которого злоумышленник начал стрелять в сторону егеря", - говорится в сообщении.
В результате перестрелки пострадали три человека: жена злоумышленника, которая получила непроникающее ранение грудной клетки, егерь был ранен в руку и сам злоумышленник получил травму ноги. Все трое были госпитализированы, их состояние здоровья стабильное.
Правоохранители изъяли у злоумышленника, кроме травматического пистолета, охотничье ружье, которым он также пытался воспользоваться.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
Источник 112.
Теги: Донбасс, Одесса, мужчина, стрельба
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