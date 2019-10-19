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«Справлял нужду»: В Одессе мужчина с гранатой устроил настоящий переполох
Полиция задержала мужчину с боеприпасом, который хулиганил в Одессе.
Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, инцидент случился на улице Известковой, пишет from-ua.
Местные жители заметили как неизвестный мужчина справляет нужду возле остановки общественного транспорта. Они сообщили об этом в полицию.
Полицейские прибыли туда, чтобы зафиксировать мелкое хулиганство, и провели осмотр нарушителя. В кармане у мужчины нашли РГД-5.
По словам нарушителя, он купил ее у знакомого с целью самозащиты.
«В рамках начатого уголовного производства был проведен санкционированный обыск у 30-летнего одессита, который дал нарушителю взрывоопасный боеприпас. В одной из комнат полицейские обнаружили тайник с предметом, похожим на гранату «М 75», — рассказали в полиции.
Отмечается, что предоставлять объяснения по поводу ее происхождения и цели хранения хозяин дома отказался.
Теги: Донбасс, Одесса, мужчина, граната
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