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В ОРЛО с 24 июня может начаться официальный «призыв»
22.06.2018 15:45
Оккупационные власти ОРЛО приняли «закон» о воинской службе.
В так называемом «документе» вводятся воинский учет, призыв на службу и ее прохождение. Регламентируются также такие моменты, как обязательная подготовка к службе, нахождение в запасе после нее, участие в военных сборах. В «армии ЛНР» наблюдается нехватка личного состава.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, армия, призыв, ОРЛО, призывники
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