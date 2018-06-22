В ОРЛО с 24 июня может начаться официальный «призыв»

22.06.2018 15:45

Оккупационные власти ОРЛО приняли «закон» о воинской службе.

В так называемом «документе» вводятся воинский учет, призыв на службу и ее прохождение. Регламентируются также такие моменты, как обязательная подготовка к службе, нахождение в запасе после нее, участие в военных сборах. В «армии ЛНР» наблюдается нехватка личного состава.

Источник: https://donpress.com