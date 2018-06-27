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В Украине на праздники объявили штормовое предупреждение

27.06.2018 16:55
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В Украине на праздники объявили штормовое предупреждение

Синоптики объявили в Украине штормовое предупреждение.

В Укргидрометцентре отметили: «Во второй половине дня 27 и в течение 28−30 июня, в связи с ожидаемыми сильными и очень сильными дождями, на реках бассейнов Днестра, Сяна, Прута и Сирета (Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая обл.) возможно формирование дождевых паводков (с выходом воды на пойму) и интенсивного местного склонного стока; образование локальных селевых потоков, которые могут иметь опасные последствия».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, прогноз погоды
 
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