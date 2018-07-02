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Парубий рассказал, когда с депутатов снимут неприкосновенность
В стенах украинского парламента рассказали, когда с депутатов могут снять неприкосновенность. По словам спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия, данный документ может быть рассмотрен осенью текущего года или же зимой 2019-го, о чем пишет replyua.net.
В частности, на брифинге по результатам заседания согласительного совета ВР Украины спикер Андрей Парубий отметил, что первый этап в данном вопросе пройден и уже есть решение Конституционного суда. Также политик заявил, что он лично заинтересован в том, чтобы этот вопрос был разрешен как можно быстрее. По его словам, в настоящее время еще нет решения комитета, однако даже если решение комитета будет в предстоящую среду, то с главами фракций необходимо хорошенько проанализировать, ставить ли его в летнюю неделю, или же поставить его в первую неделю первого месяца осени, когда будет проходить большая мобилизация.
В это же время Андрей Парубий отметил, что он полагает большую надежду, что профильный комитет Рады примет решение относительно проекта изменений основного закона в кротчайшие сроки. Спикер парламента Украины также подчеркнул, что для первого этапа необходимо, чтобы проголосовали 226 нардепов, а для заключительного свои голоса должны отдать 300 парламентариев. Напоследок он сказал, что существует такой вариант, чтобы попробовать уже на этой сессии набрать 226 голосов и, соответственно, осенью нужно будет насобирать еще три сотни. Или же осенью нужно чтобы проголосовали «за» 226 нардепов, а вначале зимы – 300. «Но и один, и второй этап нам нужно в любом случае пройти до президентских выборов в Украине», - отметил Парубий, добавив, что накануне выборов, и президентских, и парламентских, гораздо легче будет собирать голоса под такой важный вопрос.
Теги: Донбасс, депутатская неприкосновенность, Парубий
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