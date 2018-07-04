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"Не могу это терпеть": Гройсман пригрозил бросить ВСУ на борьбу с контрабандистами
Премьер на заседании правительства был возмущен тем, что в порты не заходит множество кораблей, предпочитая оставаться в нейтральных водах и "пережидать" активную фазу борьбы с контрабандой
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в борьбе с контрабандой он готов задействовать все возможные ресурсы, в том числе обратиться за помощью к Вооруженным силам Украины.
На заседании Кабмина глава МВД Арсен Аваков сообщил, что с усилением в конце июня борьбы с контрабандой суда с четырьмя тысячами контейнеров стоят в нейтральных водах и не идут в украинские порты.
"Им говорят – завтра, послезавтра, договоримся (о растаможке по старым правилам – Ред.)... Не договоримся, растамаживайте!" – подчеркнул Гройсман.
Глава правительства обратился к министру обороны Степану Полтораку с вопросом, поддерживают ли ВСУ такую политику. "Может, их надо из нейтральных вод Военно-морскими силами подогнать ближе к берегу?" – сказал в ответ глава Минобороны.
"Недолго ждать тот день, когда я обращусь к Вооруженным силам Украины провести где-то рядом учения. Не могу этого терпеть", – заявил в ответ премьер.
По данным главы правительства, после введения с 21 июня новых мер на таможне, предусматривающих круглосуточное присутствие там представителей полиции, на Одесской таможне платежи в бюджет с одного контейнера выросли примерно вдвое – с 0,5 млн грн до 1 млн грн.
"Сейчас во многих кабинетах истерика, потока нет. Думаю, они будут готовы на многие кардинальные вещи, чтобы все это возобновить", – отметил Гройсман, но пообещал продолжить борьбу.
Как сообщалось, недавно министр внутренних дел Арсен Аваков объявил "крестовый поход" на контрабандистов. По его словам, потери от контрабандных схем на украинских таможнях составляют 105 млрд грн в год, что больше 10% от государственного бюджета Украины. Он пояснил, что поступления от таможни являются ключевой статьей наполнения бюджета и должны составить в 2018 году 34,5%, или 343 млрд грн.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, ВСУ, Гройсман
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