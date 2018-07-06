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Боевики «ДНР» в Интернете слили собственные зверства: «в подвалах гнили человеческие конечности»
Боевики самопровозглашенной, террористической «Донецкой народной Республики» при общении друг с другом, сами того не желая, на одном из сепаратистских пабликов в Интернете проговорились о жутких преступлениях, совершаемых ими на Донбассе.
Как информирует replyua.net, скриншоты их переписки обнародовал в своем блогеизвестный украинский журналист Денис Казанский.
Так, речь идет о мародерстве, пытках и жестоких массовых убийствах. По словам журналиста, «откровениями» о зверствах с общественностью поделились члены террористической группировки «Восток», контролируемой боевиком Александром Ходаковским. В одном из постов, к примепу, рассказывается о жутких преступлениях «полевого командира» террористов Вадима Погодина по кличке «Керчь», на совести которого лежит убийство украинского школьника Степана Чубенко, а также его соратников. В частности, все они промышляли похищениями людей, мародерством, и помимо всего, устраивали пытки и расстрелы в захваченном здании СБУ.
Еще в одном признательном посте пророссийских террористов Донбасса говорится: «В подвалах СБУ можно было обнаружить гниющие человеческие конечности, руки, пальцы, которые остались в результате действий «следователей» из батальона «Керчь». Для многих людей тогда здание СБУ стало ассоциироваться со смертью и бесследной потерей родного человека, а на пороге всегда толпились женщины в слезах и мужчины, которые сами искали своих женщин».
Источник: https://replyua.net
Теги: Донбасс, война, пытки, ДНР
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