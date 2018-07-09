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«Скотчем залатают»: в Крыму лопнул паром на Керченской переправе
09.07.2018 07:12
Жители аннексированного Крыма в соцсетях сообщили, что железнодорожный паром на Керченской переправе начал ломаться пополам.
Так, блогер RoksolanaToday&Крым в соцсети сообщила, что у судна лопнула корма, а одна из ее частей притоплена ниже ватерлинии. По ее словам, трещины пошли по сваям переправы, но оккупационная власть замалчивает это крупное ЧП и продолжает эксплуатацию парома.
В комментариях к посту люди пишут: «Только я не понимаю, зачем паром, если ухты-какой-мост-офигенный?» «Да ничего. Скотчем залатают», «Тяжело танки возить», «Не дотянул до моста немного».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Крым, паром, переправа
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