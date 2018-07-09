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Среди пенсионеров из числа ВПЛ 59% не получают выплаты
По информации Пенсионного фонда (ПФ), количество лиц с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, которые с 2014 года обращались за возобновлением пенсионных выплат, составляет около 1,2 миллионов человек. Из них 809 тысяч человек — это пенсионеры из Донецкой, а 424 тысячи — из Луганской областей. Однако, в июне 2018 года, пенсионные выплаты получили 470 тысяч человек, а это говорит о том, что приблизительно 59% пенсионеров из числа ВПЛ не получают выплаты.
Об этом сообщает ZN.UA.
Наибольшее количество выплат было зафиксировано на протяжении 2015 года. Тогда пенсионеры из числа временно перемещенных лиц (ВПЛ) получили 29,4 миллиарда гривен. Тем не менее, по состоянию на июнь 2018 года, количество пенсионеров из числа ВПЛ, составило 470 тысяч человек.
Это связано с тем, что Пенсионный фонд производит постоянную верификацию информации, которая связана с выплатами для временно перемещенных лиц. В период мая-июнь этого года Министерство финансов направило в ПФ более 23,5 тысяч рекомендаций по остановке или полному прекращению государственных выплат. Эти люди попали под критерий «Длительное отсутствие (более 60 дней) лица по месту проживания, дающее основания считать, что ВПЛ вернулось к оставленному месту постоянного проживания».
«Из-за неготовности правовых процедур к подобным чрезвычайным ситуациям на протяжении четырех лет ВПЛ постоянно сталкивались с многочисленными проблемами, в том числе и при получении пенсионных выплат. Периодически вспыхивали более или менее громкие скандалы, связанные с прекращением выплат ВПЛ в результате верификации, проводимой теми или иными ведомствами», — говорится в сообщении.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, пенсионер, выплаты, ВПЛ
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