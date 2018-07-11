Последние новости раздела
- "Сюрприз" для Кремля: Украина больно ударит по РФ за остановку судов в Азовском море16:48
- На блокпосту «ДНР» под Горловкой люди стоят в огромной луже и угольной пыли16:31
- Зеленский вышел на второе место в рейтинге кандидатов в президенты16:00
- Грозы, ливни и шквальный ветер до 20 м/с: синоптики предупредили об опасной погоде13:51
- «ЛДНР» - фантомы, которые необходимо ликвидировать11:29
- Важно для всего мира: Посол Франции о соблюдении прав жителей неподконтрольного Донбасса08:18
- Ставшую знаменитой пещеру в Таиланде, из которой спасли детей, хотят превратить в туристическую достопримечательность22:08
- Фейсбук забанил украинцев из-за FIFA21:48
- После «хлебного перемирия» на Донбассе интенсивность обстрелов уменьшилась на 80%21:35
- Оккупационная власть Макеевки пересчитала пустующее жилье и разыскивает владельцев21:15
170 украинских туристов «застряли» в аэропорту Анталии
11.07.2018 17:49
В аэропорту турецкой Анталии не могут вылететь 170 украинцев, среди которых 20 детей.
Отмечается, что люди около суток не могут вылететь из-за отсутствия самолета. По словам туристов, их рейс должен был вылететь вчера в 14:30.
При этом все они уже прошли паспортный контроль и теперь не могут выйти за пределы аэропорта, чтобы поселиться в гостинице.
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что сейчас ищут самолет, для вылета туристов в ближайшее время.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, аэропорт, Анталия, туристы
Читайте также:
- Вчера в Киеве состоялась презентация аудиоверсии книги Сергея Лойко "Аэропорт"
- Одного из пострадавших в авиакатастрофе сегодня прооперируют
- Немецкий аэропорт парализовали протестующие: отменён 41 рейс (ВИДЕО)
- В Донецке чуть "не сгорели" самолет и гостиница (ФОТО)
- СМИ: Центр Луганска оцеплен, люди бегут
- Россия проводит испытания сверхнового вооружения на Донбассе
- Боевики «ДНР» получили приказ не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ17:08
- "Сюрприз" для Кремля: Украина больно ударит по РФ за остановку судов в Азовском море16:48
- На блокпосту «ДНР» под Горловкой люди стоят в огромной луже и угольной пыли16:31
- Давно не рады "ру***ому миру": почему жителям Донбасса надоели и боевики "Л/ДНР", и кураторы из РФ - Волкер16:12
- В «ДНР» боевикам, получившим увечья, отказывают в назначении пенсий15:48
- Российско-террористические войска поплатились за срыв режима тишины: озвучены потери противника15:31
- На выезде из Горловки на Донецкую трассу бензовоз крушил деревья и столбы15:09
- Будет ли буря после: российские наемники и боевики "ДНР" подозрительно затихли вблизи Донецка и Мариуполя14:50
- Боевиков «ДНР» в Донецке повезли в областное инфекционное отделение14:32
- Армия Путина ответственна за смерти людей на Донбассе - РФ должна отвести войска и остановить поддержку боевиков - генсек НАТО14:11
- Боевики «ДНР» получили приказ не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ17:08
- "Сюрприз" для Кремля: Украина больно ударит по РФ за остановку судов в Азовском море16:48
- На блокпосту «ДНР» под Горловкой люди стоят в огромной луже и угольной пыли16:31
- Давно не рады "ру***ому миру": почему жителям Донбасса надоели и боевики "Л/ДНР", и кураторы из РФ - Волкер16:12
- Зеленский вышел на второе место в рейтинге кандидатов в президенты16:00
- В «ДНР» боевикам, получившим увечья, отказывают в назначении пенсий15:48
- Российско-террористические войска поплатились за срыв режима тишины: озвучены потери противника15:31
- На выезде из Горловки на Донецкую трассу бензовоз крушил деревья и столбы15:09
- Будет ли буря после: российские наемники и боевики "ДНР" подозрительно затихли вблизи Донецка и Мариуполя14:50
- Боевиков «ДНР» в Донецке повезли в областное инфекционное отделение14:32
- Названы опасные симптомы женских болезней13:27
- Проверки переселенцев на дому отменены? Вы это серьезно?13:04
- Слабоумие обеспечено: ученые назвали самый опасный напиток в мире12:41
- МВФ поможет Украине, когда доллар будет по 60 грн – экономист. ВИДЕО12:22
- "Половины лета нет": Традиции, обычаи и приметы Дня апостолов Петра и Павла08:34
- Представлен новый метод борьбы с бессонницей22:35
- Эксперты подсказали, можно ли уже покупать дыни и арбузы19:33
- Названы популярные напитки, не утоляющие жажду17:35
- Простые способы преодолеть сонливость16:21
- Петра и Павла 2018: что ни в коем случае нельзя делать13:00
- "Будет очень весело", - в Донецке рассказали, зачем на самом деле Захарченко сократил в "ДНР" комендантский час
- «Отставка Порошенко и правительства»: в Кремле выдвинули ультиматум Киеву для «возврата» ОРДЛО в состав Украины
- В «ДНР» вводят ограничение на покупку продуктов
- Петра и Павла 2018: что ни в коем случае нельзя делать
- Стало известно, когда Путин выведет часть российских войск с Донбасса
- «Обманутые и уставшие» жители Донецка написали свою версию «гимна ДНР»
- Камень преткновения, – правозащитница о ситуации с пенсиями переселенцев и жителей неподконтрольного Донбасса
- ВСУ освободили село на Донбассе силами спецроты глубинной разведки: крупная операция сил ООС. ВИДЕО
- "Перемирие" скоро "погаснет" окончательно. На Донбассе у "ДНР" появился "русский ответ Джавелинам"
- "Самоувольнение" Прилепина из банды "ДНР": Стрелков рассказал, на что обиделся сбежавший в РФ сепаратист