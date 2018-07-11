170 украинских туристов «застряли» в аэропорту Анталии

В аэропорту турецкой Анталии не могут вылететь 170 украинцев, среди которых 20 детей.

Отмечается, что люди около суток не могут вылететь из-за отсутствия самолета. По словам туристов, их рейс должен был вылететь вчера в 14:30.

При этом все они уже прошли паспортный контроль и теперь не могут выйти за пределы аэропорта, чтобы поселиться в гостинице.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что сейчас ищут самолет, для вылета туристов в ближайшее время.

Источник: https://donpress.com