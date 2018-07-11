Ставшую знаменитой пещеру в Таиланде, из которой спасли детей, хотят превратить в туристическую достопримечательность

11.07.2018 22:08

Заместитель главы управления национальных парков Таиланда Чонгклай Ворапонсатрон предлагает превратить пещеру Тхам Луанг, из который были спасены 12 детей из юниорской футбольной команды и помощник их тренера, в туристическую достопримечательность. Чиновник считает, что после всемирно известного инцидента в этой пещере, многим людям со всего мира захочется взглянуть на нее вживую.



Об этом сообщает УНИАН.



«В этой кризисной ситуации сегодня я не хочу говорить о работе, но я думаю, что жителям Таиланда, нам повезло, что у нас появилась мировая достопримечательность», — заявил он.



По словам Ворапонсатрона, окончательное решение должны принять представители департамента природных ресурсов.



Напомним, что во вторник, 10 июля, завершилась операция по спасению детей и помощника их тренера, заблокированных в пещере в северной части Таиланда, все члены школьной футбольной команды вместе со взрослым подняты на поверхность.

Источник: http://zi.dn.ua