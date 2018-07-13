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Миротворцы на Донбассе: Порошенко обсудил вопрос с Макроном
Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном в рамках саммита НАТО в Брюсселе.
Об этом 12 июля сообщила пресс-служба украинского президента.
«Президенты обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и согласовали дальнейшие шаги для обеспечения выполнения Минских договоренностей и введение миротворческой миссии ООН. Сочли необходимым активизировать переговорный процесс в Нормандской формате», – говорится в сообщении.
Украинский президент отметил важность консолидации международных усилий для усиления давления на РФ для безотлагательного освобождения всех украинских заключенных, в том числе Олега Сенцова, Романа Сущенко и Владимира Балуха.
«Порошенко подтвердил приглашение Макрону посетить Украину с визитом, что должно иметь особое значение в свете проведения Года французского языка в Украине, который стартует 3 сентября 2018 года», – заявили в пресс-службе.
Также украинский лидер сегодня провел в Брюсселе переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой. Некоторые СМИ заявляли и о переговорах Порошенко с Трампом, однако эта информация пока не подтверждена официально.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Порошенко, миротворцы, Макрон
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