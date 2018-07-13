Миротворцы на Донбассе: Порошенко обсудил вопрос с Макроном

13.07.2018 10:45

Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном в рамках саммита НАТО в Брюсселе.



Об этом 12 июля сообщила пресс-служба украинского президента.



«Президенты обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и согласовали дальнейшие шаги для обеспечения выполнения Минских договоренностей и введение миротворческой миссии ООН. Сочли необходимым активизировать переговорный процесс в Нормандской формате», – говорится в сообщении.



Украинский президент отметил важность консолидации международных усилий для усиления давления на РФ для безотлагательного освобождения всех украинских заключенных, в том числе Олега Сенцова, Романа Сущенко и Владимира Балуха.



«Порошенко подтвердил приглашение Макрону посетить Украину с визитом, что должно иметь особое значение в свете проведения Года французского языка в Украине, который стартует 3 сентября 2018 года», – заявили в пресс-службе.



Также украинский лидер сегодня провел в Брюсселе переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой. Некоторые СМИ заявляли и о переговорах Порошенко с Трампом, однако эта информация пока не подтверждена официально.

Источник: http://zi.dn.ua