Украину накроет дождями с градом и шквалами

13.07.2018 13:49

Сегодня днем в Украине, кроме восточных и большинства южных областей по данным ГСЧС, ожидаются грозы, в северных и центральных областях местами шквалы 15−20 м/с.

В ведомстве уточнили: «В Киевской области до конца суток 13 июля грозы, местами шквалы 15−18 м/с. В Киеве до конца суток 13 июля гроза». При этом в ряде украинских регионов объявлено штормовое предупреждение.

По данным Укргидрометцентра сегодня на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2 — 0,8 м.

Там отметили: «В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах существует угроза образования отдельных селей, что может иметь опасные последствия».

Кроме того, в ближайшие дни в ряде областей сохраняется высокая пожарная опасность: «13−15 июля в южных, восточных, Днепропетровской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях, 13 июля также на Сумщине будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности».

Источник: https://donpress.com