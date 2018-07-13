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Верховная Рада поддержала скандальную правку в Антикоррупционном суде

13.07.2018 07:10
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Верховная Рада поддержала скандальную правку в Антикоррупционном суде

Верховная Рада сегодня одобрила изменения в закон «О судоустройстве и статусе судей» в связи с принятием закона о Высшем антикоррупционном суде.

Отмечается, что суду вернули право рассматривать апелляции по делам, которые ему подсудны. За это решение проголосовали 254 народных депутата. При этом на голосование были поставлены правки № 168 и № 160, которые были поддержаны парламентом.

Замглавы Комитета правовой политики и правосудия Сергей Алексеев заявил: «Суть 168 поправки заключается в том, что все дела, которые являются подследственными НАБУ, передаются в Высший антикоррупционный суд. Если они находятся в первой инстанции, — они передаются в первую инстанцию, в апелляции — передаются в апелляцию».

При этом нардеп от «Самопомощи» Егор Соболев добавил: «Правка, которая предложена, очень проста, — все дела, подсудные Антикоррупционному суду, отправляются в Антикоррупционный суд с момента его образования. Очень ясное и четкое решение».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, законопроект, Верховная Рада, Антикоррупционный суд
 
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