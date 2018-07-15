Боевые действия в Украине могут закончиться противостоянием РФ и НАТО и даже ядерной войной, - Маломуж

15.07.2018 17:35

Бывший глава Службы внешней разведки Украинского государства Николай Маломуж заявил, что в настоящее время Украина, где идут боевые действия, является горячей точкой, и на самом деле этот конфликт может стать детонатором новых мировых проблем – противостоянии РФ и НАТО и даже ядерной войной, о чем пишет replyua.net со ссылкой на «Апостроф».



Согласно словам Маломужа, проблему Украины на мировом уровне надо снять. В частности, он заявил: «Думаю, Трамп затронет и этот вопрос, потому что мы обсуждали дорожную карту по Украине и с руководством США, европейских стран. Думаю, это будет очередной, но важный этап переговоров». Он добавил, что возможно совместное определение глобальных и двусторонних интересов и четкое предупреждение Путина о последствиях в случае, если игра пойдет вне правил и будет вести к новым угрозам миру и США. Так, Трамп неоднократно повторял, что будет применять все силы для защиты интересов США, как в оборонном, так и в экономическом планах - он это уже делает.

Также генерал заявил: «Да, он неординарный и часто бывает неудобным, но у него есть сильная команда во главе с вице-президентом Пенсом, который ведет всю работу. Пенс и Помпео отрабатывают модель, согласно которой вести диалог необходимо даже с такими авторитарными политиками, как Путин. По их мнению, не стоит загонять волка в угол, чтобы он тихо готовил какие-то планы, а вытаскивать его оттуда». Напоследок Маломуж подчеркнул, что аналогичную стратегию - давления и диалога - провозгласил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Генерал добавил, что Украина должна иметь свои приоритеты в этой тактике и быть субъектом, а не объектом международных отношений.

Источник: https://replyua.net