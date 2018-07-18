Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Известный украинский певец меняет профессию – подробности

18.07.2018 21:48
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Известный украинский певец меняет профессию – подробности

Известный представитель украинского шоу-бизнеса Олег Винник отныне будет преподавателем Киевского национального университета культуры и искусств. Как передает replyua.net, об этом своей странице в Facebook сообщил народный артист Украины и ректор упомянутого вуза Михаил Поплавский.

«Топовый артист Украины Олег Винник стал звездным преподавателем Кафедры шоу-бизнеса Университета культуры!», - отметил он. Кроме того, на странице Поплавского были опубликованы снимки Олега Винника на красной дорожке возле университета, а также в окружении студентов.

«Если пары будут начинаться с песни Нино, готов поступить на аспирантуру», «Все! Пропала учеба! Девчонки с ума сойдут!», «Це просто бімба, Михайле Михайловичу!», – написали комментаторы в соцсети. 

Как известно, ранее песню Олега Винник «Вовчиця» перепел популярный французский певец. Поль Манандиз, проживающий в Украине. Ему захотелось перепеть композицию, исполнив ее на французском языке. 



Теги: Донбасс, профессия, преподаватель, Олег Винник
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх