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Известный украинский певец меняет профессию – подробности
Известный представитель украинского шоу-бизнеса Олег Винник отныне будет преподавателем Киевского национального университета культуры и искусств. Как передает replyua.net, об этом своей странице в Facebook сообщил народный артист Украины и ректор упомянутого вуза Михаил Поплавский.
«Топовый артист Украины Олег Винник стал звездным преподавателем Кафедры шоу-бизнеса Университета культуры!», - отметил он. Кроме того, на странице Поплавского были опубликованы снимки Олега Винника на красной дорожке возле университета, а также в окружении студентов.
«Если пары будут начинаться с песни Нино, готов поступить на аспирантуру», «Все! Пропала учеба! Девчонки с ума сойдут!», «Це просто бімба, Михайле Михайловичу!», – написали комментаторы в соцсети.
Как известно, ранее песню Олега Винник «Вовчиця» перепел популярный французский певец. Поль Манандиз, проживающий в Украине. Ему захотелось перепеть композицию, исполнив ее на французском языке.
Теги: Донбасс, профессия, преподаватель, Олег Винник
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