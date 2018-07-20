Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Россия готовит план по заселению аннексированного Крыма: стали известны громкие подробности

20.07.2018 08:48
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Россия готовит план по заселению аннексированного Крыма: стали известны громкие подробности

Представитель Меджлиса крымских татар Эскандер Бариев в интервью изданию «Укринформ» заявил, что российские власти намерены заселить аннексированный Крым бурами-африканцами европейского происхождения, перелает replyua.net.

При этом он обратил внимание на возросшее количество случаев нападения на крымских татар как со стороны российских силовиков, так и со стороны асоциальных элементов. Он связал это с попытками оккупантов вытеснить коренной народ полуострова.

«Мы проводили анализ и получили информацию, что оккупанты активно готовятся к замещению населения в Крыму. В том числе, в июне были там представители такого народа как буры-африканцы европейского происхождения. На сегодняшний день стоит вопрос сейчас, чтоб этих людей заселить на территорию оккупированного Крыма», - заявил представитель Меджлиса.

В то же время он добавил, что причиной заинтересованности буров в переселении в Крым может быть проблематичность их пребывания в ЮАР на данный момент. 



Теги: Донбасс, Крым, татары, аннексия
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх