Россия готовит план по заселению аннексированного Крыма: стали известны громкие подробности

20.07.2018 08:48

Представитель Меджлиса крымских татар Эскандер Бариев в интервью изданию «Укринформ» заявил, что российские власти намерены заселить аннексированный Крым бурами-африканцами европейского происхождения, перелает replyua.net.

При этом он обратил внимание на возросшее количество случаев нападения на крымских татар как со стороны российских силовиков, так и со стороны асоциальных элементов. Он связал это с попытками оккупантов вытеснить коренной народ полуострова.



«Мы проводили анализ и получили информацию, что оккупанты активно готовятся к замещению населения в Крыму. В том числе, в июне были там представители такого народа как буры-африканцы европейского происхождения. На сегодняшний день стоит вопрос сейчас, чтоб этих людей заселить на территорию оккупированного Крыма», - заявил представитель Меджлиса.



В то же время он добавил, что причиной заинтересованности буров в переселении в Крым может быть проблематичность их пребывания в ЮАР на данный момент.