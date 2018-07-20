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Россия готовит план по заселению аннексированного Крыма: стали известны громкие подробности
Представитель Меджлиса крымских татар Эскандер Бариев в интервью изданию «Укринформ» заявил, что российские власти намерены заселить аннексированный Крым бурами-африканцами европейского происхождения, перелает replyua.net.
При этом он обратил внимание на возросшее количество случаев нападения на крымских татар как со стороны российских силовиков, так и со стороны асоциальных элементов. Он связал это с попытками оккупантов вытеснить коренной народ полуострова.
«Мы проводили анализ и получили информацию, что оккупанты активно готовятся к замещению населения в Крыму. В том числе, в июне были там представители такого народа как буры-африканцы европейского происхождения. На сегодняшний день стоит вопрос сейчас, чтоб этих людей заселить на территорию оккупированного Крыма», - заявил представитель Меджлиса.
В то же время он добавил, что причиной заинтересованности буров в переселении в Крым может быть проблематичность их пребывания в ЮАР на данный момент.
Теги: Донбасс, Крым, татары, аннексия
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