- Минфин предлагает ввести идентификацию клиента при совершении денежного перевода21:44
- На туристах можно ставить точку: Крым покинула последняя западная сеть отелей 21:19
- Уволенного Жебривским после сообщения о контрабанде голову ВЦА Зайцевого восстановили в должности20:10
- "Дорога в Украину ему закрыта, не потерпим его присутствие", - назревает крупный конфликт с Венгрией. 19:44
- Выборы 2019 года обойдутся украинцам в 4,3 млрд19:31
- Геращенко рассказала о повестке дня следующего заседания ТКГ в Минске19:02
- Школьник играл с запалом от гранаты. Устройство взорвалось у него в руках18:31
- СБУ "накрыла" 11 админов сепаратистских сообществ в соцсетях17:44
- Мариупольские полицейские вернули домой маленьких путешественников, - ФОТО17:01
- Осужденный в Украине россиянин хочет обмена на одного из политзаключенных. Это может быть Сенцов или Балух16:34
Минфин предлагает ввести идентификацию клиента при совершении денежного перевода
Министерство финансов предлагает ввести идентификацию клиента и устанавливать цель проведения финансовой операции при осуществлении денежных переводов (в том числе международных) без открытия счета на сумму, равную или превышающую 30 тыс. грн, в том числе в иностранной валюте, банковских металлах и других активах. Об этом сообщает Liga.net.
Соответствующий законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" Минфин опубликовал на своем сайте 25 июля.
Денежные переводы на сумму, равную или превышающую 30 тыс. грн, должны будут сопровождаться полной информацией о плательщике и получателе перевода средств (включая место проживания, серию и номер паспорта, идентификационный код).
Переводы на сумму меньше 30 тыс. грн должны сопровождаться минимальной информацией об инициаторе и получателе перевода (ФИО или наименование юрлица, номер счета или уникальный учетный номер финансовой операции, который позволяет осуществить отслеживание операции).
Субъектам первичного финмониторинга будет запрещено осуществлять перевод средств в случае отсутствия вышеуказанной информации.
Эти требования не распространяются на операции снятия средств с собственного счета, перевода средств с целью уплаты налогов, штрафов, коммунальных платежей, при использовании электронных денег для оплаты товаров или услуг (если номер платежного инструмента или устройства сопровождает перевод на всем пути движения средств), перевода меньше 30 тыс. грн для оплаты товаров или услуг (при условии, что платежная система может отследить перевод средств и определить лицо, которое заключило договор с получателем о поставке товаров или оказании услуг), а также операции по обеспечению проведения перевода средств, осуществляемые операторами услуг платежной инфраструктуры.
Законом также предлагается повышение порога операций, которые подпадают под финмониторинг, со 150 тыс. грн до 300 тыс. грн.
Перечень субъектов первичного финмониторинга, которые будут уведомлять Госфинмониторинг о подозрительных финансовых операциях, дополнят бухгалтеры и налоговые консультанты.
Источник : http://www.ostro.org
Теги: Донбасс, клиент, Минфин
- Мариупольчанка подрабатывает лакомствами
- Сбежавший из зоопарка жираф шокировал посетителей ресторана (ВИДЕО)
- "ПриватБанк" остановил работу в Крыму (ВИДЕО)
- ПриватБанк запустил для клиентов новую услугу
- ПриватБанк предупредил своих клиентов о страшной угрозе
- Скандал года: все личные данные клиентов ПриватБанка “слили” в Москву
- В Мариуполе на ММК Ильича погиб рабочий21:04
- На оккупированном Донбассе горят из-за мин горят зерновые20:36
- Оккупационные власти "ДНР" не гарантируют безопасность десяткам тысяч отдыхающих на Азовском море – Пушилин20:24
- Аномальная жара на Донбассе: В неподконтрольном Луганске термометры показывают свыше 37 градусов19:18
- В Краматорске от журналиста-переселенца требуют вернуть «переселенческие» выплаты18:45
- В Донецке странно начали «выгорать» «флаги ДНР»18:12
- СБУ "накрыла" 11 админов сепаратистских сообществ в соцсетях17:44
- Оккупационные «власти ДНР» говорят о пожаре на «Точмаше», но молчат о взрыве17:19
- Мариупольские полицейские вернули домой маленьких путешественников, - ФОТО17:01
- В Горловке «министры ДНР» снова обещают «запустить» «Стирол»16:47
- Минфин предлагает ввести идентификацию клиента при совершении денежного перевода21:44
- На туристах можно ставить точку: Крым покинула последняя западная сеть отелей 21:19
- В Мариуполе на ММК Ильича погиб рабочий21:04
- На оккупированном Донбассе горят из-за мин горят зерновые20:36
- Оккупационные власти "ДНР" не гарантируют безопасность десяткам тысяч отдыхающих на Азовском море – Пушилин20:24
- Уволенного Жебривским после сообщения о контрабанде голову ВЦА Зайцевого восстановили в должности20:10
- "Дорога в Украину ему закрыта, не потерпим его присутствие", - назревает крупный конфликт с Венгрией. 19:44
- Выборы 2019 года обойдутся украинцам в 4,3 млрд19:31
- Аномальная жара на Донбассе: В неподконтрольном Луганске термометры показывают свыше 37 градусов19:18
- Геращенко рассказала о повестке дня следующего заседания ТКГ в Минске19:02
- ПРАВИТЕЛЬСТВО ФИНАНСИРУЕТ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ18:50
- Как трудоголику научиться отдыхать: семь лайфхаков13:42
- Ученые рассказали, почему мужчины грустят после секса21:01
- Все больше вращает ключик от пролива: названа одна из главных целей блокады Россией Азовского моря18:42
- Нужно ли переселенцам приходить в Ощадбанк для идентификации: разъяснения банка17:17
- Почему страховые компании боятся страховать здоровье украинцев15:49
- "С Ильина дня вода холодна": Все самое интересное о сегодняшнем празднике 08:57
- Как определить характер по форме ногтей08:31
- Інстаграм негативно впливає на жіноче здоров'я21:09
- Селфі можуть бути корисними20:15
- Растение, которое за 16 часов убивает 98% раковых клеток. ВИДЕО
- Переселенцы снова получили "письма счастья" от Ощадбанка
- "Никакого ранения Захарченко не было..." - в Сети рассказали, зачем главаря "ДНР" срочно вызывали в Москву
- "Два дебила-это сила": Безлер жестко раскритиковал "советника" Захарченко
- Нужно ли переселенцам приходить в Ощадбанк для идентификации: разъяснения банка
- С «паспортом ДНР» в РФ можно находиться всего 12 дней
- В Мариуполе на пост-мосту водитель маршрутки потерял сознание. Автобус был полон
- В Луганск прибыли особо жестокие наемники из России
- Комендантский час в Донецке: стал известен важный момент
- Молодые девушки бегут с территории ОРЛО: названа причина