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«И как теперь жить?»: в Крыму паника из-за обвала курса рубля
В связи с анонсированными новыми санкциями США против России, которые, скорее всего, начнут действовать с 22 августа, в России произошел обвал курса рубля против доллара США и евро, передает replyua.net.
По данным СМИ, интернет – пользователи уже на протяжение нескольких дней обсуждают такую тенденцию - многие считают, что это приведет к сильному скачку цен как на территории России, так и в оккупированном Крыму.
«...падение рубля до 65 за американского друга на фоне негативных санкционных новостей существенно прибавит к росту цен на полках в магазинах, а это дополнительная инфляция и точно не 4% в год, как нам потом будут рассказывать. Как людям выживать?», - написал крымский блогер Александр Горный для «Эхо Москвы».
Между тем, блогер Twitter RoksolanaToday&Крым опубликовала фото обменников из аннексированного полуострова, на которых видно, что закупать валюту никто не собирается. Она отметила, что у крымчан «нет денег».
Теги: Донбасс, Крым, рубль, аннексия, курс валют
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