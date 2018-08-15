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Боевики «ЛНР» начали «охоту» на украинских патриотов
15.08.2018 14:30
На оккупированной части Луганской области «МГБ ЛНР» провоцирует представителей разных общественных организаций, пытаясь выявить патриотов Украины.
Координатор центра «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук, оккупанты в общении с активистами организаций, действовавших в регионе до начала боевых действий, призывали распространять украинскую символику и листовки.
Тымчук отметил: «Такие действия направлены на выявление согласных на подобную деятельность членов общественных организаций с последующими арестами по подозрению в шпионаже или склонением к негласному сотрудничеству по выявлению проукраински настроенных граждан в обмен на не привлечение к ответственности».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ЛНР, боевики, патриоты
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