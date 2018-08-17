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«Захват Украины невозможен»: стал известен новый план Путина по Донбассу
На протяжение последних лет армия Украины в значительной степени модернизировалась, в связи с чем глава Кремля Владимир Путин не сможет полностью захватить страну. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге на «Обозревателе» написал военный журналист Роман Бочкала.
В том числе, он отметил, что российский лидер будет пытаться расшатать ситуацию в Украинеизнутри через организацию терактов и массовых столкновений.
«Сейчас мы освободили 17 км, и то хорошо. Радуемся каждому клочку украинской земли, которую удается освободить. Однако всего у нас захвачено 46 тыс. кв.км. Если разделить эту цифру на 17 км, то нам нужно будет 3 тыс. лет для того, чтобы освободить все. И пока будет действовать Минский процесс и наши обязательства в рамках договоренностей, то решения о деокупации будут находиться не в военной плоскости, а в политической», – убежден Роман Бочкала.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, захват
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