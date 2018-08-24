Путин готовится освободить Сенцова: надежные источники "в один голос" анонсируют громкое решение Кремля

24.08.2018 19:46

Уже в скором времени власти РФ освободят из тюрьмы украинского режиссера политзаключенного Олега Сенцова.

Освобождение узника Кремля Сенцова анонсировала ЛентаUA.net со ссылкой на бывшего вице-премьера России Альфреда Коха, передает "Диалог.UA". Кох заверил, что сразу два надежных и независимых дипломатических источника на Западе сообщили ему о скором освобождении из российской тюрьмы Олега Сенцова. Это вселяет надежду, что поступившая из Кремля информация правдива. Примечательно, что оба инсайда озвучивались словами "решить проблему Сенцова".

По всей видимости, голодовка режиссера и усиление давления стали по настоящему тяготить агрессора. Только на днях Вашингтон пригрозил Кремлю серьезными последствиями, если украинский политзаключенный умрет.



Источник: www.dialog.ua