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МГБ продолжает запугивать жителей Луганска

26.08.2018 15:45
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МГБ продолжает запугивать жителей Луганска

На Луганской подстанции, расположенной по адресу : г. Луганск, ул. Краснодонская, 2-П, какие-то "диверсанты" заложили СВУ (самодельное взрывное устройство). 


Точнее сказать, СВУ прикрепили на бетонный забор, который окружает подстанцию.
В пакете, подвешенном на заборе находилось бомба, состоящая из пластиковой канистры, пластичного взрывного вещества желтого цвета, взрывателя и металлической пластины. 


"Как-то все странно, что хотели взорвать? Забор?
Нести или везти взрывчатку к подстанции, рискуя быть обнаруженным и все для того, чтобы повесить пакет с канистрой на бетонный забор???
То есть как всегда у нас - проникнуть на территорию ЛНР получилось, сделать бомбу получилось, доставить и установить на объект почти получилось, а взорвать не получилось... эх!
Это все какие-то МГБшные страшилки. Схема старая - УКРОДРГ хочет оставить республику без света....уже было..."

 

Источник: https://tribun.com.ua 



Теги: Донбасс, Луганск, взрывное устройство
 
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