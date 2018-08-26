- В «ЛНР» открывают «казачьи классы»16:00
- МГБ продолжает запугивать жителей Луганска15:45
- «Одна из самых мощных операций»: Бабченко раскрыл тайный замысел Кремля в Киеве15:30
- На Донбасс вылетели 80 украинских дипломатов: названа причина15:15
- Захарченко «сбежал» из оккупированного Донецка (ФОТО)15:10
- В Макеевке пьяные боевики «ДНР» устроили «ДТП» на железнодорожном переезде14:50
- СМИ Кремля в бешенстве от заявления советника Порошенко14:40
- В оккупированном Донецке «обкатали» трамвай «производства ДНР»13:58
- С закрытием КПВВ "Станица Луганская" на ремонт могут возникнуть проблемы: боевики не согласны13:35
- Шокирующий запрет для украинских водителей: что нужно знать12:57
МГБ продолжает запугивать жителей Луганска
На Луганской подстанции, расположенной по адресу : г. Луганск, ул. Краснодонская, 2-П, какие-то "диверсанты" заложили СВУ (самодельное взрывное устройство).
Точнее сказать, СВУ прикрепили на бетонный забор, который окружает подстанцию.
В пакете, подвешенном на заборе находилось бомба, состоящая из пластиковой канистры, пластичного взрывного вещества желтого цвета, взрывателя и металлической пластины.
"Как-то все странно, что хотели взорвать? Забор?
Нести или везти взрывчатку к подстанции, рискуя быть обнаруженным и все для того, чтобы повесить пакет с канистрой на бетонный забор???
То есть как всегда у нас - проникнуть на территорию ЛНР получилось, сделать бомбу получилось, доставить и установить на объект почти получилось, а взорвать не получилось... эх!
Это все какие-то МГБшные страшилки. Схема старая - УКРОДРГ хочет оставить республику без света....уже было..."
Источник: https://tribun.com.ua
Теги: Донбасс, Луганск, взрывное устройство
- В декабре "ЛНР" погрузится во тьму
- В Луганске сепаратисты "топили" "министра МВД "ЛНР" за "отжатый" у луганчанки дом. ВИДЕО
- В "Артеке" пьяный вожатый из Донбасса устроил дебош
- Роман Ландик заявил, что Коршунова вымогала у него денег
- "Влупили очень правильный мост", - Арестович рассказал, чего лишился оккупант вместе с мостом под Луганском
- Луганский военкомат с юными призывниками забросали коктейлями Молотова (ВИДЕО)
- В «ЛНР» открывают «казачьи классы»16:00
- МГБ продолжает запугивать жителей Луганска15:45
- На Донбасс вылетели 80 украинских дипломатов: названа причина15:15
- Захарченко «сбежал» из оккупированного Донецка (ФОТО)15:10
- В Макеевке пьяные боевики «ДНР» устроили «ДТП» на железнодорожном переезде14:50
- В оккупированном Донецке «обкатали» трамвай «производства ДНР»13:58
- С закрытием КПВВ "Станица Луганская" на ремонт могут возникнуть проблемы: боевики не согласны13:35
- Силы ООС громят "ЛНР/ДНР" на Донбассе, у террористов минус 4 "шахтера"12:40
- Смертельное происшествие в жилом доме: громкий взрыв вблизи Луганска12:05
- Полиция проверяет все пассажирские поезда в Луганской области11:30
- В «ЛНР» открывают «казачьи классы»16:00
- МГБ продолжает запугивать жителей Луганска15:45
- «Одна из самых мощных операций»: Бабченко раскрыл тайный замысел Кремля в Киеве15:30
- На Донбасс вылетели 80 украинских дипломатов: названа причина15:15
- Захарченко «сбежал» из оккупированного Донецка (ФОТО)15:10
- В республиканской партии США назвали место похорон Маккейна15:00
- В Макеевке пьяные боевики «ДНР» устроили «ДТП» на железнодорожном переезде14:50
- СМИ Кремля в бешенстве от заявления советника Порошенко14:40
- Какие опасности несет чай в пакетиках14:30
- В оккупированном Донецке «обкатали» трамвай «производства ДНР»13:58
- Какие опасности несет чай в пакетиках14:30
- Симптомы гормонального сбоя, которые нельзя игнорировать13:48
- Ученые разгадали тайну вещих снов09:15
- Ученые предлагают укреплять дороги окурками20:43
- Психопаты, садисты и убийцы: бегите от этих знаков Зодиака17:17
- Самые высокомерные женщины по знаку зодиака22:46
- Медики заявили о необходимости регулярно пить кофе21:58
- 7 вещей, которые происходят с нами во время сна21:45
- Выносить мусор, смотреть в зеркало и другие вечерние запреты, о которых вы не знали20:57
- Ученые из Британии назвали кокосовое масло опасным продуктом20:38
- О переселенцах, которые не вернутся в Луганск и Донецк
- В "ЛНР" молодежь расстреляла на улице "героя Новороссии" из-за марихуаны
- В Северодонецке тела погибших бойцов «Айдара» отказались принимать в морге
- Кадиевка содрогается от обстрелов
- Под Горловкой серьезный пожар
- В Донецке произошел большой пожар
- В магазинах Донецка переписывают номера купюр 1000 рублей
- Что является самым страшным для людей при пересечении линии разграничения на Донбассе
- Донбасс "гудит": Захарченко за сутки расправился с батальоном Прилепина, главарь группировки бежал в РФ
- Хруст поплатился за предательство: на Донбассе ликвидирован опасный боевик из Макеевки