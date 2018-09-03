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Порошенко внес в Раду проект изменений в Конституцию об интеграции Украины в ЕС и НАТО
Об этом сообщила представитель президента в парламенте
Президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в парламенте проект изменений в Конституцию Украины относительно стремления интеграции Украины в НАТО и Европейский союз. Об этом сообщила представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.
Проект закона был внесен в парламент в понедельник, 3 сентября.
"Сегодня президентом зарегистрированы изменения в Конституцию Украины относительно закрепления европейского, евроатлантического направления развития Украины. Внесены будут изменения в статьи 85, 102 и 116, которыми предусмотрена ответственность Верховной рады, президента Украины, а также Кабинета министров Украины по закреплению европейского и евроатлантического направления", - сообщила Луценко.
Напомним, как писало РБК-Украина, президент Петр Порошенко будет настаивать на закреплении в Конституции стремления Украины присоединиться к Европейскому союзу и вступить в НАТО. "Юристы нашли формулу, как это сделать оптимально и быстро. К открытию сессии Верховной рады, которое запланировано на 4 сентября, подам соответствующий законопроект", - заверял президент в конце августа.
Отметим, что спикер ВР Андрей Парубий заявил, что в парламенте найдется 300 голосов для того, чтобы закрепить в Конституции Украины курс в НАТО.
Источник: https://www.rbc.ua
Теги: Донбасс, НАТО, проект, Верховная Рада, Порошенко
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