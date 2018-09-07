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Viber научили переводить сообщения на все языки
Переписка в чате будет автоматически переводиться благодаря интеграции с Google Translator.
Мессенджер Viber снабдили мгновенным переводом сообщений в чате. Его уже могут оценить пользователи приложения для устройств на платформе Android. В ближайшее время такая возможность станет доступна и пользователям устройств на базе iOS, сообщает пресс-служба Viber.
Теперь пользователи мессенджера могут перевести сообщение на любой язык прямо в окне чата. Все, что для этого требуется – нажать на сообщение, выбрать опцию "перевести", и текст сразу же появится на экране смартфона под оригинальной фразой.
Отмечается, что сообщения будут автоматически переводиться на язык, установленный на устройстве по умолчанию. Однако, перевести сообщение можно и на любой другой язык: для этого нужно нажать на текст, выбрать опцию "язык" и необходимый пункт. Новая функция позволяет переводить новости в сообществах и паблик-чатах так же, как и в личных диалогах.
Функция стала доступна благодаря интеграции с Google Translator
Источник : https://korrespondent.net
Теги: Донбасс, язык, сообщение
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- Комитет Совета Европы по борьбе с пытками назвал "ужасной" ситуацию в украинских тюрьмах 18:13
- В Кабмине прокомментировали слухи о срыве отопительного сезона18:00
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