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«Будет очередной этап напряжения»: в Украине рассказали о негативных последствиях после разрыва Договора о дружбе с Россией
Как сообщает replyua.net, бывший глава Службы внешней разведки генерал Николай Маломуж рассказал о страшных последствиях, которые могут произойти после того, как Украина выйдет с Договора о дружбе и сотрудничестве с Российской Федерацией.
По его словам, главной проблемой станет положения нашего государства в суде относительно вопроса незаконной аннексии полуострова Крым. «Будет очередной этап напряжения. Россия будет использовать этот фактор для контрпропаганды против Украины. С другой стороны, есть ряд позиций, которые закреплялись в договоре по границе, включая Крым... Здесь все же надо иметь твердую юридическую базу, а мы даем поводы им ссылаться на то, что это мы разорвали этот договор. И Россия будет указывать на то, что они Крым вернули себе, не нарушая договор», - отметил Маломуж.
Он также уверен, что разрыв дружеских отношений с Россией приведет к тому, что ситуация на востоке Украины станет еще хуже. «Соответственно, будет и обострение на Донбассе, и пропаганда против Украины, которая будет вестись и в России, и в Украине... Среди крымского населения и отдельных регионов Украины будет соответствующая пропаганда. В Кремле сделают ставку на то, что мы сами идем на эти шаги. Россия первая нарушила условия договора. Но здесь следующий момент - если кто-то нарушает международное право, то страны, которые пострадали, подают иски в суды, ссылаясь на соответствующие соглашения. И эти иски выигрываются. А если мы разрываем договор, то на что мы будем ссылаться в суде?», - считает Маломуж.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, договор, дружба
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