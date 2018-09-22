"С нами никто не разговаривает, все опускают головы", - бойцы ООС показали класс на учениях Saber Junction в Германии

22.09.2018 10:23

Сценарий многонациональных учений Saber Junction пришлось переписывать из-за впечатляющего мастерства украинских бойцов. Saber Junction состоялись в немецком Хохенфельсе, передает "ЛентаUA.net".

В первый же день учений Saber Junction их организаторам пришлось переписывать сценарий. Украинская команда из бойцов 13-го отдельного десантно-штурмового батальона 95-й бригады ВСУ, отправившись на разведку, умудрилась захватить оперативный штаб "противника".

"В первый день тактических действий… захватили в плен около 40 человек, включая КБ, все карты, технику!" - рассказал представитель украинской команды, уточнив, что итальянцы не могут прийти в себя - "в шоке, что их спецназ так оплошал". После этого команда ВСУ еще и отправилась к ключевому рубежу обороны "врага", где в ходе столкновения "положила" аж 6 "вражеских" военных. Сами при этом не пострадали.

По данным Генштаба ВСУ, в целом за учения бойцы ООС нанесли "противнику" колоссальные "потери" в 40 человек, а сами "потеряли" всего 2 человек.

Мастерство украинских бойцов заставило организаторов Saber Junction делать паузу в учениях, чтобы скорректировать сценарий. Советник президента Украины Юрий Бирюков информацию подтвердил, уточнив, что "на наших обиделись". "В штабе с нами никто не разговаривает, все опускают головы", - привел он слова члена украинской команды.