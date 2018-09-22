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Украинцы получат субсидии по новым правилам: что это и кто пострадает. ВИДЕО
Сегодня стало известно о новом порядке получения субсидий. Что станет обязательным при получении скидки на оплату коммунальных счетов, а что упразднят? Об этом рассказал министр социальной политики Украины Андрей Рева.
Как сообщает портал Хвиля,в Украине каждый гражданин имеет право на получении субсидии при определенном уровне его доходов. Субсидиями не могут воспользоваться граждане, которые скрывают свое состояние или имеют теневую занятость.
На бумаге получение данной скидки - это очень простой и доступный процесс, на деле же мы видим много подводных камней. По этому поводу новое уточнение сделает получение субсидии более доступным.
Новый порядок получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг не содержит требований выписывать лиц, которые не проживают по месту регистрации.
«Постановление правительства №329 не требует выписывать людей, которые прописаны по адресу, но живут и работают в других городах. Поэтому если кто-то говорит людям, что нужно выписываться, он вводит их в заблуждение»,
— сказал министр в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.
По словам народного депутата Сергея Мищенко (внефракционный), для оформления субсидий «люди сейчас массово выписывают детей, внуков», которые живут в других городах. Этого делать не стоит, субсидию смогут получить все, кому она предписана. Главное соблюдать правила ее получения, подавать вовремя нужные документы, сообщать правдивую информацию.
Как сообщалось ранее на портале "Знай.ua" субсидии на вес золота: "обновленные" выплаты достанутся далеко не всем. Количество семей, которым были назначены субсидии на оплату коммунальных услуг, уменьшилось на 58,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Теги: Украина, Донбасс, субсидия, правила
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