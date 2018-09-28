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К границе с Венгрией переброшены подразделения ВСУ: в небе вертолеты, на дорогах танки и БТРы

28.09.2018 07:20
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К границе с Венгрией переброшены подразделения ВСУ: в небе вертолеты, на дорогах танки и БТРы

В Закарпатской области проходят масштабные военные учения с красноречивым названием "Казацкая воля-2018", которые продлятся до конца сентября.

В оборонном ведомстве утверждают: отрабатываются навыки ведения боя в горной местности. Эксперты уверены – учения являются сигналом для венгров. Второй день в Карпатах проходят масштабные военные учения "Казацкая воля-2018" с использованием боевой авиации. Об этом сообщает "Диадог.UA". Соответствующую информацию и незабываемые фотографии опубликовал Генеральный штаб Украины.

При этом уточняется, что военные проработают быструю переброску войск на большие расстояния и выполнения задач в сложных условиях по всей территории страны. Учения завершатся 29 сентября, а командуют операцией Главнокомандующий ВСУ генерал армии Украины Виктор Муженко и командующий десантно-штурмовой войск генерал-лейтенант Михаил Забродский. Между тем, в социальных сетях появляются кадры с военной техникой ВСУ, снятые на дорогах региона. 



Учебно-боевые задачи выполнялись несколькими группировками войск одновременно в нескольких районах Западной Украины. 

Новость не обошлась без комментраиев военных экспертов. Роман Доник назвал учения на границе с Венгрией "стечением обстоятельств".

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, Венгрия, граница, учения, ВСУ
 
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