Билеты на поезда подорожали

01.10.2018 21:05

С 1 октября в Украине повышаются цены на железнодорожные билеты. Это второй этап подорожания, анонсированного еще весной, пишет «Сегодня.ua».

В этот раз тариф на пассажирские перевозки вырос на 12%. Суммарный рост за год составит около 25%, ведь первый этап повышения – тоже на 12% – состоялся 30 мая.

Рост цен на ж/д билеты не распространяется на 1-й класс поездов «Интерсити+», а также международные рейсы.

При этом с 1 сентября цены на пассажирские железнодорожные перевозки были снижены. Это произошло в рамках начала действия коэффициента 1,02 индексации к тарифам на перевозки пассажиров во внутреннем сообщении по календарным периодам. С 1 октября коэффициент вновь снизился – до 0,93.

Ранее, со слов и.о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгения Кравцова, сообщалось, что ПАО «Укрзализныця» до конца года не планирует повышать тарифы на пассажирские перевозки.

Источник: https://dnews.dn.ua