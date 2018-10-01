- Настоящие нацисты в Донецке: блогер Фашик Донецкий о том, как "православные ополченцы" убивают "иноверцев"21:39
- Грядет дальнейшее ухудшение отношений: Киев намерен выслать венгерского посла, если Будапешт его не отзовет21:20
- Билеты на поезда подорожали21:05
- На Донетчине разворовали около километра железной дороги20:32
- Владельцев дизельных авто будут штрафовать: принят жесткий закон20:16
- Зарплата украинцев пошла на убыль20:00
- В ОРДО рассказали о состоянии раненого при подрыве мины ребенка19:45
- Боевики не пропустили раненых мирных жителей в Мариуполь19:30
- Социальные стипендии в вузах Украины: Кто имеет право и какой размер выплаты19:15
- Количество авто на Крымском мосту сократилось почти вдвое18:48
Билеты на поезда подорожали
С 1 октября в Украине повышаются цены на железнодорожные билеты. Это второй этап подорожания, анонсированного еще весной, пишет «Сегодня.ua».
В этот раз тариф на пассажирские перевозки вырос на 12%. Суммарный рост за год составит около 25%, ведь первый этап повышения – тоже на 12% – состоялся 30 мая.
Рост цен на ж/д билеты не распространяется на 1-й класс поездов «Интерсити+», а также международные рейсы.
При этом с 1 сентября цены на пассажирские железнодорожные перевозки были снижены. Это произошло в рамках начала действия коэффициента 1,02 индексации к тарифам на перевозки пассажиров во внутреннем сообщении по календарным периодам. С 1 октября коэффициент вновь снизился – до 0,93.
Ранее, со слов и.о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгения Кравцова, сообщалось, что ПАО «Укрзализныця» до конца года не планирует повышать тарифы на пассажирские перевозки.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, цена, билеты, Укрзализниця, повышение
- "Укрзализныця" запускает поезд Лисичанск-Киев: расписание и цены на билеты
- Укрзализныця в 2018 году планирует два раза поднять цену на билеты
- «Укрзализныца» запустила мобильное приложение для приобретения билетов
- Новогодний удар: стало известно, когда подорожают билеты на поезда
- ЧМ-2010. Аншлаг под вопросом
- УЗ открывает онлайн-продажу билетов на международные поезда
- Настоящие нацисты в Донецке: блогер Фашик Донецкий о том, как "православные ополченцы" убивают "иноверцев"21:39
- На Донетчине разворовали около километра железной дороги20:32
- В ОРДО рассказали о состоянии раненого при подрыве мины ребенка19:45
- Боевики не пропустили раненых мирных жителей в Мариуполь19:30
- О систематических преступлениях боевиков и о том, что их ожидает18:00
- Еще больше территории на Донбассе освобождено: в ООС рассказали, что террористов удалось отбросить далеко17:45
- На полях своих взрывают: в Минобороны рассказали, как в "Л/ДНР" готовятся к новым эскалациям на Донбассе17:15
- Пушилин пообещал новые льготы участникам НВФ в ОРДО16:45
- В Донецке при проверке боевики требуют прописку в «паспортах ДНР»16:30
- Убийство Захарченко: на резонансном видео обнаружили подозрительную деталь прямо перед взрывом (ФОТО) 16:00
- Названы самые болезненные места на теле для нанесения татуировок22:45
- Просыпаетесь по ночам? Это может быть тревожным симптомом22:18
- К Земле приближается гигантский астероид22:00
- Настоящие нацисты в Донецке: блогер Фашик Донецкий о том, как "православные ополченцы" убивают "иноверцев"21:39
- Грядет дальнейшее ухудшение отношений: Киев намерен выслать венгерского посла, если Будапешт его не отзовет21:20
- Билеты на поезда подорожали21:05
- Россия готовится к большой войне: даже чиновников вытаскивают из кабинетов и отправляют на учения 20:48
- На Донетчине разворовали около километра железной дороги20:32
- Владельцев дизельных авто будут штрафовать: принят жесткий закон20:16
- Зарплата украинцев пошла на убыль20:00
- Названы самые болезненные места на теле для нанесения татуировок22:45
- Просыпаетесь по ночам? Это может быть тревожным симптомом22:18
- Утро без кофе: эти 3 напитка подарят вам фантастическую бодрость07:45
- 30 сентября праздник Вера, Надежда, Любовь и София: что нельзя делать14:54
- В «ЛНР» "все бесплатно", но не совсем…14:04
- Прилепин: после Путина Россию ждет кошмар - возвращение в девяностые13:20
- «Эти Майданы... Стыдно за все, что происходит сейчас»: Винник назвал искусственной Революцию Достоинства12:56
- Температура 37-37,5° – терміново до лікаря: українців попередили про небезпечну інфекцію10:38
- Как привлечь в дом деньги: 14 секретов наших предков08:43
- Эти осенние продукты помогут защититься от простуды22:03
- Мариуполь восстал против Ахметова. К нему присоединяются Запорожье и Кривой Рог
- "Пошла полная деградация, люди доживают", - жители Макеевки поразили масштабами бедствия в оккупированном городе
- «Тихо пришли». ВСУ взяли под контроль новые территории на Донбассе
- Гиркин: «Губарев -реальный кандидат, а Пушилин — двойной агент СБУ»
- Война на Донбассе: Кучма рассказал о том, как может измениться ход событий на востоке Украины
- Прорыв ВСУ вглубь Донбасса: Мысягин рассказал, как именно силы ООС отбросили боевиков "ДНР"
- Кто станет новым главой террористов "ЛНР": стали известны личности потенциальных "кандидатов"
- Истинную причину как могут скрывают..." - житель Макеевки назвал реальную причину массового отравления водой
- Почему Пушилину больше никогда не быть главой
- Мощный взрыв потряс Горловку: много убитых детей, жители в панике и хотят растерзать оккупантов