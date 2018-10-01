Пенсия по-новому: многим украинцам грозят невыплаты

01.10.2018 09:00

В Украине в 2019-м должны были ввести второй уровень системы: ввести вторую пенсиюи обязать работающих младше 35 лет платить дополнительные взносы. Однако правительство не успевает разработать необходимые предложения и законопроект.

Накопительные пенсии (второй уровень) в условиях сложной демографической ситуации могут стать спасением от нищей старости. Даже со средней зарплатой, а это около 8 тыс. грн, пенсия по действующим правилам будет всего лишь на уровне 1,8 тыс. грн. Это почти на 1 тысячу меньше, чем фактический прожиточный минимум на старика, пишет«Обозреватель».

Работающие украинцы, в том числе те, кто неплохо зарабатывает, фактически обрекают себя на нищую старость. Исправить эту ситуацию можно только одним способом — ввести второй уровень системы.

Первый уровень, который действует сейчас (солидарный) можно сравнить со шкатулкой с пожертвованиями. Ежемесячно каждый работающий пополняет ее примерно на 19% своей зарплаты, а потом приходит Пенсионный фонд, выгребает все до копейки и раздает пенсионерам. Того, что платят с зарплат, не хватает, поэтому Пенсионный фонд добирает еще и с госказны. И если хоть один платеж задерживается, часть украинцев сидят без пенсии. Так было в конце июля, когда миллионы пенсионеров получили выплаты с опозданием в одну-две недели.

Накопительный уровень (второй) — шкатулка, в которой будут храниться деньги, дожидаясь старости своих вкладчиков. Причем, чтобы сбережения не съела инфляция, их будут инвестировать в ценные бумаги, депозиты, фондовый рынок, недвижимость и т. д.С одной стороны, это даст ресурс украинской экономике, а с другой — обеспечит украинцев относительно безбедной старостью.

К запуску второго уровня подключилась Нацкомиссия по ценным бумагам, группа народных депутатов, профильные эксперты, правительство, участники рынка пенсионного страхования. Предложения наработали, но, работа фактически остановилась.

«Закон предусматривает, что с 1 января 2019 года реформа должна заработать. Более того, это было условие принятия реформы 2017 года, которая была принята в октябре. Это означает, что нам сказали неправду. И те, кто говорил, что они выполнят это обязательство, они нас, мягко говоря, обманули», — уверена эксперт в сфере пенсионного обеспечения Галина Третьякова.

Как рассказывает собеседник издания в правительстве: эксперты МВФ очень аккуратно относятся к идеи обязать государство отвечать еще и за накопительные пенсии. Мол, система пока еще нестабильная, много рисков и если вдруг накопительный фонд обанкротится, возмещать потери придется государству. А это — огромные расходы. Если же полностью отстраниться от накопительных пенсий и передать сбережения в частные фонды, есть риск того, что деньги просто «пропадут».

Даже в США, где система работает много лет, нечистые на руку руководители корпораций регулярно попадаются на воровстве пенсионных накоплений. В Украине, где еще не сформировалась система противовесов и не выработан механизм выявления и привлечения к ответственности, такой риск будет значительно выше.

Старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко отмечает: риск, что деньги «не доживут» до пенсии своих собственников есть и в случае, если их доверят государству.

Еще один важный аргумент — если ввести накопительные пенсии с 1 января 2019-го, как это говорится в законе, работающим не старше 35 лет придется дополнительно платить с зарплаты от 2 до 7%. Платить они начнут уже со следующего года, а накопительные пенсии получили бы в лучшем случае через 15 лет. Фактически, для многих украинцев такой платеж означал бы еще один налог. Чтобы объяснить работающим, что деньги у них не забирают, что они будут приумножаться, обеспечат их безбедную старость — во-первых, мало времени; а во-вторых — недостаточно ресурсов.

Вопросов о том, как будет работать накопительный уровень, покамест больше, чем ответов. До сих пор окончательно не принято решения: создадут ли государственный единый фонд, или же деньги будут накапливать в частных фондах, будет ли это централизованная система — когда все сбережения попадают в один «котел», или же децентрализованная — когда каждый может выбрать, кому доверить средства, придется ли увеличить нагрузку на заработную плату, или же перераспределят те поступления, которые есть сейчас. Поэтому существуют риски, что многие украинцы могут не дождаться тех выплат, на которые рассчитывают.

Источник: https://antikor.com.ua