Турчинов анонсировал масштабные военные учения в Азовском море

05.10.2018 07:30

Секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что украинские военные проведут масштабные учения на Азовском море. Об этом он сказал, а пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов о том, что Россия планирует провести учения вскоре в Азовском море и какие действия Украины будут в этой связи.

«Хочу предоставить информацию, о которой я никому еще не рассказывал, что украинские военные также планируют провести серьезные учения в Азовском море», — сказал Турчинов.

Он подчеркнул, что в Азовском море в ответ на агрессию России происходит наращивание военных компонентов.

«И, безусловно, мы готовы отвечать на любые провокации со стороны российской стороны», — подчеркнул Турчинов.

На протяжении последних месяцев РФ в Азовском море не позволяют торговым судам, направляющимся в украинские порты и выходящим из них, беспрепятственно проходить через Керченский пролив. В связи с этим президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны, начальнику Генерального штаба и командованию ВМС Украины принять меры, чтобы остановить российские провокации в отношении блокирования вхождения судов в украинские порты в Азовском море.

Украина намерена создать военно-морскую базу на Азовском море до конца 2018 года.

Источник: https://donpress.com