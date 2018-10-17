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Синоптик: готовьтесь к сильному похолоданию с 20 октября
С 20 октября, с субботы, в Украине начнется снижение температуры. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбук пишет синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, во всех областях ожидается снижение температуры до 9-13 градусов со знаком плюс. Она подчеркнула, что первыми похолодание почувствуют жители западных регионов, но уже через несколько часов холод доберется до всех областей. «Дневная температура воздуха снизится за субботу-воскресенье до +9-13 градусов. В субботу еще подержит высокие 20-23 юг и юго-восток. В воскресенье, когда везде будет от +9 до +12, на юге и востоке еще будет +12 и +16». - отметила синоптик.
Также она рассказала, что в ближайшие дни будет еще тепло и солнечно, и нужно воспользоваться последними теплыми деньками. По словам Диденко, завтра, 18 октября, в столице будет около 20 градусов, но уже в субботу температура упадет до 15 градусов, а в воскресенье будет всего 12 градусов тепла.
Источник: https://replyua.net
Теги: Донбасс, похолодание, прогноз погоды
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