- Известны даты пробного ВНО-201914:06
- Они нелегитимны: Лавров о ситуации в ПАСЕ и отношении России к ЕСПЧ13:40
- Верховная Рада одобрила передачу Андреевской церкви в использование Вселенскому Патриархату13:15
- Украинских водителей ждет нововведение, касающееся техосмотра13:00
- Ничего не говорил родителям. Отец Рослякова рассказал о привычках сына12:48
- "Грязнее, чем туалеты": Ульяна Супрун рассказала об опасности смартфонов12:31
- На укранцев вешают липовые кредиты: есть ли шанс не платить12:16
- Годовщина страшного ДТП с Зайцевой: ситуация изменилась, есть другая сторона медали11:45
- Массовые бои на Донбассе: враг гремит ударами на всех фронтах10:17
- Населенные пункты в «серой зоне» требуют особого внимания по восстановлению инфраструктуры, – Наев10:15
"Грязнее, чем туалеты": Ульяна Супрун рассказала об опасности смартфонов
И. о. министра здравоохранения назвала телефоны источником микробного загрязнения.
Мы проводим со смартфонами большую часть своего свободного времени. Они сопровождают нас буквально повсюду: на кухне, ванной комнате, общественных местах и даже в кровати. В течение дня гаджет собирает огромное количество бактерий. И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как следить за гигиеной своего смартфона, чтобы не подхватить инфекцию. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Ульяна Супрун напомнила, что мы часто сохраняем телефоны в тепле и они сами могут нагреваться. Такие условия создают очень благоприятную среду для жизнедеятельности микроорганизмов. А в некоторых источниках можно найти информацию, что наши телефоны в 10 (!) Раз грязнее туалетов.
Большинство из этих бактерий не создают смертельной для нас опасности, впрочем среди них все же могут присутствовать и патогены, к примеру – патогенные штаммы кишечной палочки или антибиотикорезистентные стафилококки или стрептококки и многие другие. Они могут выступать возбудителями кишечных и кожных инфекций, повысить риски острого кишечного отравления или вызвать грипп.
"Существуют различные способы сохранения гигиены телефона – от дезинфицирующих салфеток для техники в специальных ультрафиолетовых кейсов, которые можно использовать и для кошельков и часов.
Более универсальным, эффективным и доступным способом могут быть спиртосодержащие дезинфектанты – к примеру, спиртосодержащей дезинфицирующее средство, спрей или салфетки, например, на основе изопропилового спирта. Или же воспользуйтесь обычными влажными салфетками, они также очищают поверхность, хотя и не имеют дезинфицирующей активности", – посоветовала и. о. министра здравоохранения.
В современном мире смартфоны стали фактически продолжением наших рук. Поэтому стоит следить за гигиеной своего телефона так же тщательно.
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, опасность, смартфон, инфекция
- Названа главная опасность смартфонов
- Как использовать смартфон без вреда для здоровья
- Чего хотели "кормильцы" всей Украины и что в итоге получил оккупированный Донбасс
- Экономический прогноз для Украины на 2017 год: от прагматизма к пессимизму
- Промышленность Донбасса "вздохнула с облегчением"
- Ключ к недрам. Что поможет Украине разбогатеть
- Пиво местного разлива и не только: Цены на алкоголь в «ДНР»13:27
- Эксперт сообщил о смене тактики ведения боя оккупантами на Донбассе11:18
- Сводка из зоны ООС за 17 октября: Версии сторон конфликта11:00
- Массовые бои на Донбассе: враг гремит ударами на всех фронтах10:17
- "Все идет по плану", - в РФ рассказали, зачем в Кремле решили окончательно "кинуть" Донбасс "08:55
- Загадочная смерть. В Запорожье при странных обстоятельствах умерла мариупольчанка07:31
- "Для Украины настала действительно золотая пора, как там Путин себя чувствует", - Сазонов 21:45
- Донбасс уже не интересен Путину: Кремль упраздняет структуры по управлению "ДНР" и "ЛНР" 21:31
- От Измаила до Мариуполя: Пограничники возьмут под охрану всю морскую границу21:24
- Вероятность выборов в «ЛДНР» составляет 99%19:02
- Известны даты пробного ВНО-201914:06
- Как подростку пережить переезд в другую страну: совет психолога родителям13:52
- Они нелегитимны: Лавров о ситуации в ПАСЕ и отношении России к ЕСПЧ13:40
- Пиво местного разлива и не только: Цены на алкоголь в «ДНР»13:27
- Верховная Рада одобрила передачу Андреевской церкви в использование Вселенскому Патриархату13:15
- Украинских водителей ждет нововведение, касающееся техосмотра13:00
- Ничего не говорил родителям. Отец Рослякова рассказал о привычках сына12:48
- "Грязнее, чем туалеты": Ульяна Супрун рассказала об опасности смартфонов12:31
- На укранцев вешают липовые кредиты: есть ли шанс не платить12:16
- ФФУ пожизненно дисквалифицировала участников чемпионата непризнанных государств12:00
- Как подростку пережить переезд в другую страну: совет психолога родителям13:52
- "Грязнее, чем туалеты": Ульяна Супрун рассказала об опасности смартфонов12:31
- На что смотрит мужчина: простые законы привлекательности10:28
- Мужчина вернулся домой после своих "похорон"09:39
- Самые красивые мужчины по Знаку Зодиака08:31
- Почему нельзя фотографировать спящих людей07:00
- Во что верят водители: 7 примет и суеверий23:07
- Как в домашних условиях почистить золотые украшения?22:42
- Медики подсказали, когда пить кофе, чтобы не навредить здоровью22:15
- Украинцы перестают покупать обычный хлеб20:20
- Под Горловкой НВФ понесли серьезные потери: убит известный наемник
- Енакиево на грани взрыва: встреча медиков с "депутатом" обернулась бунтом и похищением "зачинщицы"
- Оккупированная Горловка попала под обстрел: повреждены гаражи и автомобили
- У Путина готовы пойти на мирное урегулирование по Донбассу
- Стреляли в воздух, били бутылки о голову: в Горловке оккупанты устроили «праздник» для жителей
- Важная информация для пресекающих линию разграничения - КПВВ будут передвигаться
- Донбасс возвращается в Украину: СМИ в "ДНР" начали агитировать за Украинское государство
- В РФ озвучили пессимистичный прогноз по Донбассу
- "Все идет по плану", - в РФ рассказали, зачем в Кремле решили окончательно "кинуть" Донбасс "
- Боевики «ДНР» в Донецке устраивают новые блокпосты. Людей пропускать не будут