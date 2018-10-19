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Когда в Украине переходят на зимнее время в 2018 году?
Жителям Украины в ночь с субботы на воскресенье, с 27 на 28 октября, в очередной раз нужно будет перевести стрелки часов на один час назад – с 04.00 на 03.00.
Об этом сообщает Главред.
Несмотря на то, что в стране призывы отменить переходы с летнего на зимнее (и наоборот) время призывы звучал с завидной регулярностью еще с 2012-го, воз, что называется, и ныне там.
Соответственно, по профильному распоряжению Кабмина от 1996 года, в Украине переводят стрелки часов два раза в год – весной с зимнего на летнее время, а осенью – наоборот.
Советы врачей
Медики уже давно составили перечень рекомендаций – для того, чтобы перевод часов дался человеческому организму максимально легко. Так, за неделю ритуала не стоит браться за более интенсивные виды тренировок, а стоит максимально отдыхать от физкультуры.
Кроме того, не нужно работать сверхурочно либо браться за гораздо более силоемкие виды деятельности. Для окончательной минимизации вреда стоит последовательно ложиться спать на четверть часа позже, не кушать жирную пищу и не пить спиртное, заменив его водой и травяным чаем.
История вопроса
Дихотомия «Летнее/ зимнее время» в более-менее современном формате было введено в Федеративной Республике Германии в 1980 году. С 2002-года перевод стрелок часов было урегулировано нормами Европейского союза. В Украине переводить время начали в 1981 году − вместе с остальными странами, входящими в состав СССР.
Источник: http://lugradar.net
Теги: Украина, Донбасс, перевод часов
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