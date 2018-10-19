Важная информация! По новым правилам: кто в Украине получит высокие пенсии

19.10.2018 22:25

В Украине максимальный размер пенсии ограничен до 14,3 тыс. грн. Но и на такую пенсию могут претендовать только единицы.



Об этом пишет ОБОЗРЕВАТЕЛЬ.



Для высокой пенсии необходимо выполнить два основных условия: работать как минимум 35-40 лет и получать высокую официальную зарплату.



Если у женщины больше 30 лет стажа, а у мужчины больше 35 лет, за каждый следующий год полагается надбавка в размере 1% прожиточного минимума, то есть 17,7 грн. Мужчина, который проработал 45 лет, может получить надбавку к основной пенсии в размере 177 грн.



Для расчетов предположим, что высокая пенсия в Украине – больше 5 тыс., но меньше 10 тыс. грн. По данным Пенсионного фонда, столько получает всего 6,5% пенсионеров. Еще 1,1% – больше 10 тыс. грн, остальные 92,4% – меньше 5 тыс. грн.

Для пенсии от 5 тыс. грн при стаже 40 лет заработная плата должна составлять около 17-18 тыс. грн. Согласно данным Госстата, столько в среднем зарабатывают фармацевты, финансисты и страховщики.

Источник: https://zi.dn.ua