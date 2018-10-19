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Важная информация! По новым правилам: кто в Украине получит высокие пенсии
В Украине максимальный размер пенсии ограничен до 14,3 тыс. грн. Но и на такую пенсию могут претендовать только единицы.
Об этом пишет ОБОЗРЕВАТЕЛЬ.
Для высокой пенсии необходимо выполнить два основных условия: работать как минимум 35-40 лет и получать высокую официальную зарплату.
Если у женщины больше 30 лет стажа, а у мужчины больше 35 лет, за каждый следующий год полагается надбавка в размере 1% прожиточного минимума, то есть 17,7 грн. Мужчина, который проработал 45 лет, может получить надбавку к основной пенсии в размере 177 грн.
Для расчетов предположим, что высокая пенсия в Украине – больше 5 тыс., но меньше 10 тыс. грн. По данным Пенсионного фонда, столько получает всего 6,5% пенсионеров. Еще 1,1% – больше 10 тыс. грн, остальные 92,4% – меньше 5 тыс. грн.
Для пенсии от 5 тыс. грн при стаже 40 лет заработная плата должна составлять около 17-18 тыс. грн. Согласно данным Госстата, столько в среднем зарабатывают фармацевты, финансисты и страховщики.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, повышение, пенсии
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