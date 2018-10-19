Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Важная информация! По новым правилам: кто в Украине получит высокие пенсии

19.10.2018 22:25
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Важная информация! По новым правилам: кто в Украине получит высокие пенсии

В Украине максимальный размер пенсии ограничен до 14,3 тыс. грн. Но и на такую пенсию могут претендовать только единицы. 

Об этом пишет ОБОЗРЕВАТЕЛЬ.

Для высокой пенсии необходимо выполнить два основных условия: работать как минимум 35-40 лет и получать высокую официальную зарплату.

Если у женщины больше 30 лет стажа, а у мужчины больше 35 лет, за каждый следующий год полагается надбавка в размере 1% прожиточного минимума, то есть 17,7 грн. Мужчина, который проработал 45 лет, может получить надбавку к основной пенсии в размере 177 грн.

Для расчетов предположим, что высокая пенсия в Украине – больше 5 тыс., но меньше 10 тыс. грн. По данным Пенсионного фонда, столько получает всего 6,5% пенсионеров. Еще 1,1% – больше 10 тыс. грн, остальные 92,4% – меньше 5 тыс. грн.

Для пенсии от 5 тыс. грн при стаже 40 лет заработная плата должна составлять около 17-18 тыс. грн. Согласно данным Госстата, столько в среднем зарабатывают фармацевты, финансисты и страховщики.

 

Источник: https://zi.dn.ua 



Теги: Украина, Донбасс, повышение, пенсии
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх